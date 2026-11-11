Stigao odgovor: Anušić žestoko napao Milanovića

Ministar obrane Ivan Anušić oštro je odgovorio predsjedniku Zoranu Milanoviću, koji je ponovno kritizirao premijera Andreja Plenkovića zbog odnosa prema Hrvatskoj vojsci i stava prema ratu u Ukrajini

Anušić je u odgovoru optužio Milanovića za širenje dezinformacija i obmanjivanje javnosti, a ustvrdio je i da su njegove odluke naštetile Hrvatskoj vojsci i njezinu razvoju. Posebno se osvrnuo na zabranu sudjelovanja hrvatskih vojnika u nekoliko međunarodnih aktivnosti povezanih s potporom Ukrajini. Anušićev odgovor prenosimo u cijelosti:

'Predsjednik Zoran Milanović zabranio je Hrvatskoj vojsci da sudjeluje u Misiji Europske unije za pomoć Ukrajini (EUMAM), u kojoj ni na koji način ne sudjeluju samo Hrvatska i Mađarska. Kroz tu misiju obučeno je više od 100.000 Ukrajinaca koji se već petu godinu bore protiv ruske agresije. Predsjednik Milanović zabranio je Hrvatskoj vojsci da sudjeluje i u NSATU, NATO-ovoj aktivnosti za sigurnosnu i obučnu potporu Ukrajini u kojoj ne sudjeluju samo Hrvatska, Mađarska i Luksemburg. Točnije, predsjednik Milanović dezinformirao je i obmanjivao hrvatsku javnost da bi sudjelovanje u NSATU značilo slanje hrvatskih vojnika u rat u Ukrajinu. Istina je posve suprotna, Milanović je svojom zabranom spriječio odlazak dvoje hrvatskih stožernih časnika u zapovjedništvo NSATU-a u njemački Wiesbaden.

NSATU je dostigao punu operativnu sposobnost krajem 2024. godine. Nakon proteka dvije godine, hrvatska javnost mogla se izravno uvjeriti da nijedan vojnik iz te NATO aktivnosti nije poslan da ratuje u Ukrajinu. Unatoč tome, nisam primijetio da se predsjednik ispričao jer je svjesno dezinformirao i zastrašivao hrvatsku javnost. Štoviše, predsjednik u svojoj današnjoj objavi i dalje piše neistine o zagovaranju rata i uvlačenju Hrvatske u tuđi sukob. I dalje svjesno širi potpuno lažni narativ. Predsjednik Milanović zabranio je Hrvatskoj vojsci i da sudjeluje u vojnom segmentu Koalicije voljnih. I dok većina suvremene Europe i svijeta podupire Ukrajinu u njezinoj borbi za slobodu i neovisnost, predsjednik Milanović svojim neobjašnjivim postupcima izolira Hrvatsku vojsku i onemogućava njezin dodatni razvoj. I to su činjenice. Predsjednik Milanović, iz samo njemu poznatih razloga, tim je zabranama izravno spriječio Hrvatsku vojsku da sudjeluje u razmjeni znanja, informacija i iskustva s ukrajinskom vojskom koja je zbog gotovo petogodišnje obrane od ruske agresije trenutačno najobučenija i najiskusnija vojska. Velike svjetske i europske vojske prolaze i izravnu obuku s ukrajinskim vojnicima i od njih uče najnovije taktike i strategije ratovanja kao i upravljanje modernim borbenim sustavima, jedino Hrvatska vojska takvim informacijama i obuci nema baš nikakav pristup – zahvaljujući Milanoviću.