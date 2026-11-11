Smrt pacijenta na Jankomiru: Udruga upozorava na ozbiljnu sumnju u prekomjernu uporabu sile

Isto tako, traže provedbu odgovarajućeg zdravstveno-inspekcijskog nadzora i da se na temelju rezultata preispitaju primjena protokola prisile, edukacija zaposlenika, sigurnosni uvjeti rada i sustavi zaštite pacijenata u psihijatrijskim ustanovama.

Također u priopćenju u srijedu traže da se ispita medicinska opravdanost mjera prisile te jesu li bile razmjerno i pravilno provedene te odgovarajuće nadzirane uz dokumentiranje i praćenje zdravstvenog stanja pacijenta, kao i da se ispita je li ustanova pravodobno i pravilno postupila nakon smrtnog ishoda, uključujući obavještavanje nadležnih tijela, čuvanje dokaza i komunikaciju s obitelji.

Traže i da se osigura da obitelj preminulog dobije pravodobne, točne i zakonom dopuštene informacije o utvrđenim okolnostima smrti, uz poštovanje dostojanstva preminulog i privatnosti svih uključenih osoba.

U konkretnom slučaju postavlja se ozbiljna sumnja u prekomjernu i nerazmjernu primjenu fizičke sile tijekom provođenja mjera prisile, navodi se u priopćenju.

Svaki pacijent, bez obzira na dijagnozu i okolnosti liječenja, ima neotuđivo pravo na život, sigurnost i dostojanstvo i zaštitu od nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja. Jednako tako svaki zdravstveni radnik ima pravo na sigurne uvjete rada i zaštitu pri obavljanju profesionalnih dužnosti.

Napominju da fizičko sputavanje pacijenata nije mjera kažnjavanja, discipliniranja ili prisilnog pokoravanja, nego iznimna medicinska mjera koja se smije primijeniti isključivo kada je nužna radi otklanjanja neposredne opasnosti za život, zdravlje ili sigurnost pacijenta ili drugih osoba, ističe se u priopćenju.

Nužno je da zdravstveni radnici imaju pravo na zaštitu vlastitog života, zdravlja i sigurnosti kao i obvezu voditi računa o sigurnosti drugih pacijenata povjerenih im na skrb.

Sigurnost pacijenata i zdravstvenih radnika, zaštita ljudskog dostojanstva te poštovanje medicinske etike i pravila struke temeljne su obveze odgovornog zdravstvenog sustava, poručuju, među ostalim, iz Hrvatske udruge za medicinsko pravo.