Mrsić otkrio kakve mjere uvode u Jankomiru: 'Suočavamo se s brojnim prijetnjama'

Izvanredni inspekcijski nadzor Ministarstva zdravstva u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, pokrenut nakon smrti Kristiana Josipa Periša, je završen, a objava nalaza tek se očekuje
U međuvremenu se nastavlja istraga, nakon što su zbog slučaja privedene četiri osobe. Dodatnu zabrinutost izazivaju prijetnje koje, prema riječima predsjednika Upravnog vijeća bolnice Miranda Mrsića, primaju zaposlenici, piše RTL Danas.
Zbog sigurnosti djelatnika i pacijenata uvode se dodatne mjere, uključujući angažiranje zaštitarske službe i pojačanu policijsku kontrolu.
'Treba angažirati zaštitarsku službu - to ide sutra. Imat ćemo malo drugačije protokole i to kreće već danas. Danas su već pojačane policijske ophodnje, očekujemo da će biti stacionirana i patrolna kola kod Jankomira. U ovom trenutku se suočavamo s brojnim prijetnjama', rekao je Mrsić za RTL Danas.
Četvero zaposlenika dobilo izvanredni otkaz
Četvero zaposlenika koji su završili u istražnom zatvoru dobilo je izvanredni otkaz. Bolnica je zatražila očitovanja od ukupno deset djelatnika, no zasad ih je zaprimila samo pet.
Mrsić se osvrnuo i na propuste u postupanju uoči Periševe smrti, poručivši da ih ne treba opravdavati, ali i da, prema njegovu mišljenju, nije bilo namjere da se dogodi takav ishod.
'Lako je biti general nakon bitke. Greška je počinjena, ali ne u nekakvoj namjeri. Je li trebalo pogledati prije ili kasnije - to je procjena onoga tko je tu. Da je pogledala ranije - bilo bi drugačije, ali eto nije', rekao je Mrsić.
U međuvremenu je zagrebački gradonačelnik poručio da se očekuje daljnje širenje istrage. Svi koji su u vrijeme Periševe smrti bili u sobi u kojoj se nalazio trenutačno su izvan radnog procesa – četvero ih je u istražnom zatvoru, dok su ostali na bolovanju.