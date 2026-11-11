Mrsić otkrio kakve mjere uvode u Jankomiru: 'Suočavamo se s brojnim prijetnjama'

'Treba angažirati zaštitarsku službu - to ide sutra . Imat ćemo malo drugačije protokole i to kreće već danas. Danas su već pojačane policijske ophodnje, očekujemo da će biti stacionirana i patrolna kola kod Jankomira. U ovom trenutku se suočavamo s brojnim prijetnjama ', rekao je Mrsić za RTL Danas.

U međuvremenu se nastavlja istraga, nakon što su zbog slučaja privedene četiri osobe. Dodatnu zabrinutost izazivaju prijetnje koje, prema riječima predsjednika Upravnog vijeća bolnice Miranda Mrsića , primaju zaposlenici, piše RTL Danas.

Četvero zaposlenika dobilo izvanredni otkaz

Četvero zaposlenika koji su završili u istražnom zatvoru dobilo je izvanredni otkaz. Bolnica je zatražila očitovanja od ukupno deset djelatnika, no zasad ih je zaprimila samo pet.

Mrsić se osvrnuo i na propuste u postupanju uoči Periševe smrti, poručivši da ih ne treba opravdavati, ali i da, prema njegovu mišljenju, nije bilo namjere da se dogodi takav ishod.

'Lako je biti general nakon bitke. Greška je počinjena, ali ne u nekakvoj namjeri. Je li trebalo pogledati prije ili kasnije - to je procjena onoga tko je tu. Da je pogledala ranije - bilo bi drugačije, ali eto nije', rekao je Mrsić.

U međuvremenu je zagrebački gradonačelnik poručio da se očekuje daljnje širenje istrage. Svi koji su u vrijeme Periševe smrti bili u sobi u kojoj se nalazio trenutačno su izvan radnog procesa – četvero ih je u istražnom zatvoru, dok su ostali na bolovanju.