Pravobranitelj o smrti pacijenta na Jankomiru: 'Netko je morao reagirati'

Naglasio je da takvi postupci ne smiju biti dio standardnih procedura te da je utvrđivanje pojedinačne odgovornosti sada u nadležnosti nadležnih tijela. Međutim, smatra da istraga ne bi smjela stati samo na neposrednim okolnostima događaja, nego treba utvrditi odgovornost svih razina sustava.

'To svakako nije u nekoj domeni uobičajenih protokola . Uostalom, to su i sami tehničari iskazali, da to nije baš uobičajeni protokol', rekao je.

Gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a , Jurišić je rekao kako je nakon objave snimki ostalo otvoreno pitanje je li takvo postupanje uobičajena praksa u Klinici na Jankomiru.

'Apsolutno. Gledajući snimku, tek treba utvrditi što se zapravo dogodilo, ali ni na koji način prislanjanje jastuka na lice i udaranje pacijenta ne može biti dio prisiljavanja, odnosno prisilne mjere', rekao je.

Na konstataciju voditelja da je netko u bolničkoj sobi tijekom osam minuta, koliko je trajalo postupanje, trebao reagirati i zaustaviti takvo ponašanje, Jurišić je odgovorio:

Podsjetio je da se mjere prisile smiju primjenjivati samo iznimno , kada ne postoji drugi način za neposredno izbjegavanje opasnosti za život ili zdravlje osobe ili drugih ljudi.

'Pritom je potrebno razjasniti tko je odredio primjenu mjera prisile , kako su one provedene i nadzirane, što su o svemu znali liječnici i uprava te jesu li poštovani propisani protokoli. Također treba utvrditi je li bilo dovoljno zdravstvenih djelatnika i jesu li bili odgovarajuće osposobljeni za takvo postupanje', istaknuo je, te dodao da je upravo osposobljenost zaposlenika trebala osigurati sigurnost pacijenta, ali i zaštitu zdravstvenih radnika na njihovu radnom mjestu.

Istaknuo je da prisilne mjere moraju trajati najkraće moguće, cijelo vrijeme biti pod nadzorom te se provoditi uz poštovanje propisanih protokola.

Upozorio je i da problemi u primjeni mjera prisile nisu izolirani slučajevi. Pravobraniteljstvo je tijekom obilazaka psihijatrijskih ustanova u više navrata utvrdilo nepravilnosti u evidentiranju i trajanju prisilnih mjera.

'U više slučajeva utvrđivali smo neodgovarajuće evidentiranje prisilnih mjera, trajanje prisilnih mjera duže nego što su one trebale biti zbog okolnosti koje su bile izražene. Nažalost, utvrdili smo i primjenu prisilne mjere prema dobrovoljnim pacijentima koji su se sami javili na liječenje, što je u suprotnosti s aktualnim međunarodnim i europskim standardima', upozorio je Jurišić.

Snimka je trebala biti ranije pregledana

Jurišić se osvrnuo i na informaciju da je ravnateljica snimku pogledala tek 15 dana nakon incidenta. Smatra da je, s obzirom na težinu okolnosti i smrtni ishod, snimka trebala biti pregledana ranije.

'Definitivno će istraga pokazati kakve su trebale biti okolnosti, ali mogu vam reći, s obzirom na to da se radilo o teškim okolnostima sa smrtnim ishodom, da je ta snimka trebala biti ranije pregledana', rekao je.

Upozorio je i na činjenicu da se snimke videonadzora ne čuvaju trajno, nego imaju ograničen rok pohrane.

'Sve to upućuje na to da je trebalo ranije pregledati snimke, što se zapravo dogodilo i što je dovelo do smrtnog ishoda u ovom tragičnom slučaju', zaključio je Jurišić.

Zatražen izvanredni nadzor Klinike Sveti Ivan

Jurišić je potvrdio da je zatražen izvanredni nadzor Ministarstva zdravstva nad radom Klinike Sveti Ivan. Smatra da bi nadzor prije svega trebao utvrditi je li postupanje zabilježeno na snimci uobičajena praksa te primjenjuju li se mjere prisile u skladu s propisanim protokolima.

Pritom je upozorio i na probleme na koje ukazuju sami zdravstveni radnici, poput stalne izloženosti nasilju, nedovoljnog broja zaposlenih i nedostatka edukacije.

'Upravo edukacijom i povećanjem broja zaposlenika moramo otkloniti primjenu mjera prisile, u smjeru da se one uopće ne primjenjuju, što bi bilo u skladu s preuzetim obvezama koje je Republika Hrvatska preuzela ratifikacijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, na što je Odbor Ujedinjenih naroda Hrvatsku upozorio još 2015. godine', rekao je Jurišić.

Naglasio je da nedostatak osoblja i drugi problemi u sustavu ni u kojem slučaju ne mogu biti opravdanje za nasilno ponašanje prema pacijentima ili prekoračenje ovlasti.

Govoreći o mogućem proširenju istrage i odgovornosti izvan četvorice medicinskih tehničara, Jurišić je istaknuo da treba ispitati sve okolnosti i sve razine sustava.

'Posebno je važno utvrditi jesu li zdravstveni radnici bili odgovarajuće osposobljeni, je li ih bilo dovoljno i jesu li poštovani protokoli. Ono što nas najviše zabrinjava jest je li radnja sa snimke bila neko uobičajeno ponašanje, postupanje koje se u takvim situacijama primjenjivalo prema pacijentima', upozorio je.

Smatra da zdravstvene radnike treba osposobljavati za alternativne načine deeskalacije kako bi se potreba za mjerama prisile svela na najmanju moguću mjeru.

'Svako vezivanje, sputavanje snažno je zadiranje u slobodu, dostojanstvo te psihički i tjelesni integritet svake osobe. To treba biti minimalno i moramo pronaći načine kako bi se mjere prisile što manje primjenjivale, sve do toga da ih više uopće ne primjenjujemo', poručio je Jurišić.