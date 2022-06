Odustaje li se od obnove Banskih dvora? Cijene građevinskih radova i materijala postale (pre)visoke

Što će biti s obnovom Banskih dvora nakon potresa? Obnova još stoji, a u međuvremenu su se itekako promijenile cijene građevinskih radova, materijala, energenata... a nema ni radnika. Hoće li od se svega sada odustati?

"S obzirom na okolnosti na tržištu i pristigle ponude koje znatno premašuju procijenjenu vrijednost te ograničenja koja imamo vezano za državni proračun, razmotrit ćemo daljnje korake i o svemu pravovremeno obavijestiti javnost", priopćili su iz Vlade.

Plan je bio, uz sanaciju posljedica potresa i dodatno preurediti Banske dvore. "Zgrada će se učiniti puno funkcionalnijom, a bit će energetski obnovljena" rekla je još u veljači ove godine ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. "U potkrovlju koje se ne koristi, uredit će se dodatni uredi".

Tvrtku koja bi to učinila već su tražili na natječaju, no one je ovog travnja poništen. U međuvremenu iz dana u dan cijene svega rastu. U posljednjih godinu, godinu i pol dana poskupile su armaturne šipke i to za čak 144 posto. Poskupile su i kanalizacijske cijevi za 77 posto, drvene grede 75 posto, vodovodne cijevi za 65 posto. Cijena gore otišla je i cigli, betonu i cementu za 20 do 40 posto. I to su ključni materijali koji se koriste za obnovu. Nema ni radne snage, cijene se mijenjaju, za izvođače radova nastaje problem za problemom.

Profesor Stjepan Lakušić ističe da je za izvođače važno da imaju određenu sigurnost prilikom ulaska u posao. "A ta sigurnost se očituje u poremećajima koji se događaju na tržištu, u poremećaju cijena i da jedan dio tih povećanja bude uključen u indeksaciju cijena".

Je li to dovoljan razlog da se s obnovom Banskih dvora pričekaju bolja vremena? "Ovisi o tome radi li se o obnovi koja ugrožava sigurnosno ljude i drugu imovinu", kaže predsjednik SDP-a Peđa Grbin. "To je pitanje na koje ja ne mogu odgovoriti, na to trebaju odgovor dati inženjeri i statičari".

Da nema razloga da se ne krene s obnovom, smatra Reformist Radimir Čačić. "Ne. Obnova mora ići odmah i nema razloga da ne ide. Postoje za to sredstva. Pitanje je samo naše sposobnosti", uvjeren je.

Slična situacija mogla bi zadesiti i Sabor. Oni su natječaj proveli, tvrtku izabrali, a onda je ta izabrana tvrtka zaključila da posao ipak ne može odraditi. Dio troškova za obnovu i Sabora i Banskih dvora osiguran je iz Fonda solidarnosti Europske Unije. Čak i ako do obnove tih zgrada za sada ne dođe, iz Vlade uvjeravaju, novac neće propasti.