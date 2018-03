Od travnja dramatično poskupljuje ulaznica za Plitvice, evo i cijena

Plitvička jezera već su neko vrijeme pod povećalom UNESCO-a zbog naglog rasta broja posjetitelja, a tom se problemu nastoji doskočiti višim cijenama ulaznica

Već se nekoliko mjeseci špekulira o poskupljenju ulaznica za Nacionalni park Plitvička jezera. Najavio ga je još bivši ravnatelj parka Anđelko Novosel, da bi ga nakon dodatnih analiza potvrdio novi ravnatelj Tomislav Kovačević.

Kako prenosi Večernji list, od travnja ulaznica za odrasle poskupljuje s dosadašnjih 110 na 150 kuna, a ta će cijena za posjetitelje vrijediti do kraja lipnja, pa ponovno kroz cijeli rujan i listopad. Od studenog pa do travnja cijena ostaje ista, a ulaznica će, dakako, najskuplja biti tijekom srpnja i kolovoza, kada će umjesto dosadašnjih 180 kuna posjetitelji koji dođu do 16 sati plaćati čak 250 kuna.