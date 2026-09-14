najviše zbog brzine

Crni vikend na hrvatskim cestama: Četvero poginulih i preko 5700 prekršaja

M.Či./Hina

14.09.2026 u 14:50

Stop policija
Stop policija Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Proteklog vikenda na hrvatskim prometnicama poginule su četiri osobe, a policija je zabilježila preko 5700 prekršaja, od kojih se gotovo trećina odnosi na prebrzu vožnju, izvijestilo je u ponedjeljak Ravnateljstvo policije

U pojačanom nadzoru prometa tijekom vikenda od ukupno 5725 prekršaja policija je zabilježila 2040 prekoračenje brzine, a 660 vozača nije koristilo sigurnosni pojas. Uz to, zabilježeno je 504 slučajeva vožnje pod utjecajem alkohola te 297 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje.

Ravnateljstvo policije navodi da je najveća koncentracija alkohola u krvi od 2,5 promila zabilježena na vukovarsko-srijemskom području, dok je na zadarskom području utvrđena najveća prekoračena brzina od 254 kilometara na sat.

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U nadzoru je zaustavljeno i 12 recidivista u prometu koji su počinili isto toliko prometnih prekršaja. Iz tog razloga protiv 12 vozača je proveden žurni prekršajni postupak prilikom čega je policija predložila određivanje maksimalnih kazni.

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