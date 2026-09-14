Crni vikend na hrvatskim cestama: Četvero poginulih i preko 5700 prekršaja

U pojačanom nadzoru prometa tijekom vikenda od ukupno 5725 prekršaja policija je zabilježila 2040 prekoračenje brzine, a 660 vozača nije koristilo sigurnosni pojas. Uz to, zabilježeno je 504 slučajeva vožnje pod utjecajem alkohola te 297 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje.

Ravnateljstvo policije navodi da je najveća koncentracija alkohola u krvi od 2,5 promila zabilježena na vukovarsko-srijemskom području, dok je na zadarskom području utvrđena najveća prekoračena brzina od 254 kilometara na sat.