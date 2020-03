Od ponedjeljka 144 000 srednjoškolaca prati nastavu na RTL 2

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s RTL-om od ponedjeljka, 23. ožujka započinje emitiranje nastave za srednjoškolce na programu RTL2. "Učenici svih razreda srednje škole, uključujući i maturante, moći će pratiti nastavu na RTL2 u vremenu od 8 do 12 sati", priopćeno je.

Raspored sati, kao i same videolekcije, bit će dostupni i online na internetskoj stranici Ministarstva i na RTLPlayu.

Učenici viših razreda osnovne škole - od petog do osmog razreda, i dalje će moći pratiti nastavu u obliku videolekcija na SPTV-u u vremenu od 8 do 14 sati i online na internetskoj stranici Ministarstva, kako je bilo i do sada.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak zahvalila je RTL-u što im se priključio u tom pionirskom pothvatu.

"Važno je da našim učenicima osiguramo što bolje uvjete za nastavu na daljinu te da se proces i život odvijaju što normalnije u ovoj izazovnoj situaciji", istaknula je.

Pozvala je još jednom sve da prate rasporede kako ne bi došlo do nepotrebnog opterećenja sustava te poziva sve nastavnike da snimaju sadržaje i videopredavanja te ih šalju na kurikulum@mzo-hr.