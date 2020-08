Od početka godine broj silovanja veći za 131 posto! Policija otkriva zašto je tako

Statistike Ministarstva unutarnjih poslova pokazuju da je u prvih sedam mjeseci ove godine broj prijavljenih silovanja porastao za nevjerojatnih 131,7 posto jer ih je u sedam mjeseci ove godine prijavljeno 95, dok ih je u istom razdoblju 2019. bilo prijavljeno 41. Policija ima obješnjenje za to

Prema njima, razlog porastu prijavljenih silovanja za 131,7 posto ne leži u činjenici da je takvih grozomornih djela dosita više, već u izmjenama Kaznenog zakona koje su na snagu stupile 1. siječnja 2020. godine.



Do 1. siječnja ove godine u Kaznenom zakonu postojao je članak koji je definirao spolni odnošaj bez pristanaka, čime se definiralo da je to odnos u kojem netko ne sudjeluje dobrovoljno, za što je bila predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. S druge strane, silovanje se definiralo kao odnos s uporabom sile ili prijetnje, za što je bila predviđena kazna od jedne do 10 godina zatvora.



Takve definicije prisilnog seksualnog odnosa bile su pomalo shizofrene jer je po logici stvari svako silovanje nasilan čin u kojem jedna strana ne sudjeluje dobrovoljno, bez obzira prijeti li joj počinitelj tijekom takvog nasilja ili ne.



Na nelogičnosti tih zakonskih odredbi godinama su upozoravale civilne udruge koje se bave zaštitom žrtava seksualnog nasilja te pojedini pravnici, a stvar se zahuktala prošle godine pojavom inicijative Spasi me! koja je, nakon nekoliko odioznih slučajeva koji su šokirali hrvatsku javnost, vrlo glasno upozoravala da žrtve obiteljskog i seksualnog nasilja nisu adekvatno zaštićene te je tražila zakonske izmjene.



U tome su i uspjeli pa je iz Kaznenog zakona brisan članak koji definira spolni odnošaj bez pristanka te je njegov činjenični opis postao stavak članka zakona kojim se definira silovanje. Osim toga, izmjenama Kaznenog zakona, kazne za silovanje su izmijenjene pa sada minimalna kazna više nije godinu već tri godine zatvora, dok je maksimalna kazna i dalje ostala 10 godina zatvora. MUP stoga smatra da se ovogodišnji porast prijavljenih silovanja za 131,7 posto ne može pripisati znatnom porastu takvih kaznenih djela, već činjenici da su, kako kažu, među prijavljena silovanja sada statistički uvrštena “sva djela koja su ranije bila samostalna i nisu bila tu vidljiva.



Pojašnjavaju da su u prvih sedam mjeseci 2019. godine imali 54 prijavljena spolna odnošaja bez pristanka te 41 silovanje, što je, prema njima, ista brojka koja odgovara ovogodišnjim prijavljenim djelima nakon nove pravne kvalifikacije.