Od korona virusa je dosad umrlo gotovo 500 osoba, pogledajte u koje se sve zemlje proširio i koliko je blizu Hrvatskoj

Sve gore vijesti vezano uz koronavirus stižu iz Kine. Pokrajina Hubei, epicentar zaraze koronavirusom u kojoj se nalazi i grad Wuhan, objavila je da je u utorak preminulo čak 65 osoba od posljedica zaraze, čime je ukupan broj umrlih premašio 490

Iako zaraze kod nas još uvijek nema, šef epidemiološke službe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Bernard Kaić smatra da nema sumnje da će se, ako se brzo ne zaustavi širenje virusa u Kini, koronavirus pojaviti i u Hrvatskoj.

Prema podacima The Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins koji u stvarnom vremenu prati širenje virusa u Kini je do srijede u 9 sati po srednjoeuropskom vremenu zabilježeno 24.349 slučajeva zaraze koronavirusom. Od zlokobnog virusa živote je za sada izgubilo 493 osobe, od čega samo dvoje van kineskog matičnog teritorija. Jedan smrtni slučaj zabilježen je u Hong Kongu, koji je također dio Kine, ali ima poseban administrativni status, i jedan u Filipinima.