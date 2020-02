Butković: Ne pratim poslovanje svoga oca, a koronavirus neće usporiti gradnju Pelješkog mosta

Nisam utjecao na to da moj otac dobije poticaje od Ministarstva turizma i ne pratim poslovanje svojega oca, rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u srijedu u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada", gdje je kazao i da zasad nema najava da bi koronavirus mogao usporiti gradnju Pelješkog mosta

"On je obrtnik, ugostitelj, on je u zakonitoj proceduri od Ministarstva turizma od ukupno 453 prijavitelja dobio ta sredstva . U toj proceduri je trebao donijeti i ispravu porezne uprave i bon 2 da nije bio blokiran i sve je napravljeno po zakonu", rekao je ministar.

Istaknuo je da on nije nikoga zvao niti na koga utjecao, uključujući i ministra turizma.

Rekao je da je njegov otac vodio spor s komunalnim poduzećem u Novom Vinodolskom u vrijeme kada je on tamo bio gradonačelnik.

"Vodio se spor, donijeta je presuda, on je većinu toga duga platio sa kamatama i troškovima i ne znam gdje bih ja to njemu mogao pogodovati, ako je to isto komunalno poduzeće pokrenulo ovrhe i naplatilo svoj dug. Volio bih da on ta sredstva nije ni dobio, jer onda danas ne bih morao odgovarati na ova pitanja", istaknuo je Butković.

Na pitanje hoće li koronavirus usporiti gradnju Pelješkog mosta, zbog kineskih radnika koji tamo rade i nerijetko putuju u svoju domovinu, odgovorio je kako se nada da to neće usporiti ili prekinuti gradnju.

Naveo je da je prije desetak dana iz Kine krenuo prvi kontingent čelične rasponske konstrukcije te da bi sredinom ožujka trebala biti montirana.

"Nije ništa najavljeno i ne postoji ništa u ovom trenutku što bi ukazivalo da će se radovi na Pelješkom mostu ili prolongirati ili zaustaviti. Svi natječaji su završeni, pristupne ceste ugovorene, pripremni radovi krenuli, izvođači su uvedeni u posao i Pelješki most ide svojim tijekom", rekao je.

Ministar, nadalje, kaže kako bi trebalo onemogućiti firme čiji je glavni posao pisanje žalbi na dokumentaciju za velike infrastrukturne natječaje, čime sve jako usporavaju.

"Ne možemo nikome ograničiti da se žali, ali cijene tih žalbi treba maksimalno dignuti, koliko je to moguće da se onemogući zlouporaba. Radi se o velikim infrastrukturnim projektima od državne važnosti", smatra Butković, dodavši da je nešto slično u pripremi kod Ministarstva gospodarstva.

Po njegovim riječima, trenutna vrijednost aktivnih projekata u prometnoj infrastrukturi je 20 milijardi kuna i da je riječ o velikom investicijskom ciklusu, ponajviše financiranom iz EU-ovih fondova.

Većina tog novca koncentirana je prema željeznici, sada je u tom segmentu 1,5 milijardu eura aktivnih projekata. Do 2030. plan je uložiti 3,5 milijardi eura u željeznicu uglavnom iz EU-ovih fondova, a bit će dosta i vlastitih sredstava. Jedan od naglasaka bit će i nizinska pruga prema Rijeci, rekao je Butković.

Što se tiče Croatia Airlinesa, ponovio je da su za tu kompaniju pristigle dvije neobavezujuće ponude potencijalnih strateških partnera, te vjeruje da će se sve uspješno završiti.