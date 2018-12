Od iduće godine poduzetnicima niže cijene električne energije

Poduzetnicima te malom dijelu kućanstava (onima s tarifnim modelom 'crveni') od početka iduće godine će na temelju odluke Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) pojeftiniti električna energija, jer će im trošak za mrežarinu biti niži za 10 do 15 posto, a tu su odluku u srijedu pozdravili iz HUP-a, u kojem procjenjuju da će gospodarstvo tako uštedjeti oko 300 milijuna kuna

Smanjenje tarifnih stavki za prijenos i za distribuciju električne energije značit će i manje prihode dvaju operatora elektroenergetskog sustava - Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS) te HEP-Operatora distribucijskog sustava (HEP-ODS), no u HERA-i procjenjuju da to neće utjecati na njihovu investicijsku sposobnost.

Upravno vijeće HERA-e je, naime, na prošlotjednoj sjednici donijelo odluke o iznosima tarifnih stavki za prijenos i distribuciju električne energije za 2019., na temelju kojih će mrežarina, odnosno iznos tarifnih stavki za prijenos i distribuciju električne energije, za kupce iz kategorije poduzetništvo u idućoj u odnosu na ovu godini prosječno biti smanjena 10 do 15 posto, ovisno o naponskoj razini priključenja.

'Imajući u vidu potrebu da se zadrži investicijska sposobnost operatora sustava, HERA je prilikom analize koja je prethodila donošenju odluka o iznosima tarifnih stavki procijenila da efekt smanjenja prihoda od tarifnih stavki neće utjecati na investicijsku sposobnost HOPS-a i HEP-ODS-a - jer usprkos efektivnom smanjenju planskih prihoda planirani novčani tijek oba operatora ostaje pozitivan te oba operatora ostvaruju dobit iz poslovanja', ističu iz HERA-e.

U toj su agenciji procijenili i da 'u ovom trenutku efekt smanjenja prihoda od tarifnih stavki treba prioritetno usmjeriti u korist industrijskih kupaca električne energije (poduzetništva), koji su usporednom analizom na razini EU i regije identificirani kao korisnici hrvatskog elektroenergetskog sustava koji plaćaju neproporcionalno visoke mrežarine'.

No, napominju kako će se, s obzirom na načelo da u istim tarifnim modelima treba zadržati iste iznose tarifnih stavki, smanjenje tarifnih stavki za distribuciju električne energije ipak osjetiti i mali dio kućanstava koji ima tarifni model 'crveni'.

HUP pozdravlja odluku

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) u srijedu je pozdravila odluku HERA-e o snižavanju mrežarina za poduzetništvo, procjenjujući da će to gospodarstvu donijeti uštede od oko 300 milijuna kuna.



'S obzirom na snažan rast cijena električne energije na tržištu koji je negativno utjecao na konkurentnost hrvatskoga gospodarstva na što je HUP kontinuirano upozoravao, visoki iznosi tarifnih stavki za električnu energiju (mrežarine) stvarao je dodatni visok financijski trošak gospodarstvu. S obzirom na važnost energije za konkurentnost gospodarstva, HUP je o ovoj temi održao više sastanaka u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike kao predstavnikom vlasnika oba hrvatska operatera elektroenergetskoga sustava, a na kojima se razgovaralo o mogućim kompenzacijskim mjerama te je predloženo koordinirano djelovanje regulatora i operatora kako bi se usuglasile konkretne, provedive i ekonomski prihvatljive mjere s ciljem kompenziranja rasta troškova poslovanja. Prema procjenama HUP-a ova će odluka gospodarstvu donijeti uštede oko 300 milijuna kuna što će svakako imati povoljan utjecaj na razvoj novih investicija i ukupno poslovanje u narednoj godini', ističu iz HUP-a u odgovoru na upit o odluci HERA-e.

Cijene transporta plina niže za 23,2 posto

Upravno vijeće HERA-e je početkom prosinca donijelo i odluku o iznosu tarifnih stavki za transport plina za godine drugog regulacijskog razdoblja 2019.-2021., a temeljem koje će cijena transporta plina u 2019. u odnosu na ovu godinu biti niže za prosječno 23,2 posto.

Plinacro, kao operator plinskog transportnog sustava je krajem listopada HERA-i podnio zahtjev za promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina, kojim je zatražio smanjenje tarifa u preostalim godinama drugog regulacijskog razdoblja (2019.-2021.).

U Agenciji su utvrdili da je taj zahtjev samo djelomično prihvatljiv i to u dijelu smanjenja iznosa koeficijenta za izračun tarifnih stavki za kapacitet na godišnjoj razini, što bi dalo smanjenje cijene transporta plina u idućoj godini za prosječno 3,7 posto u odnosu na cijenu za 2019. utvrđenu odlukom HERA-e o iznosima tarifnih stavki za drugo regulacijsko razdoblje iz prosinca prošle godine.

HERA je također provela i izvanrednu reviziju dozvoljenih prihoda operatora plinskog transportnog sustava za drugo regulacijsko razdoblje, a primjena izračunate opravdane vrijednosti reguliranih sredstava rezultirala je smanjenjem cijene za prosječnih 16,7 posto, što uz već spomenuto smanjenje za 3,7 posto daje ukupni efekt smanjenja od 20,4 posto.

No, kako je i prema odluci HERA-e iz prosinca 2017. godine trebalo doći do smanjenja, kumulativni je efekt smanjenja prosječne cijene transporta plina nakon najnovije odluke prosječnih 23,2 posto, objašnjavaju iz HERA-e.

Plinacro: Smanjenje prihoda neće utjecati na ključne investicijske projekte

Iz Plinacroa ističu da je to posljednje smanjenje tarifnih stavki za transport plina već treće uzastopno smanjenje u posljednje dvije godine. 'Naime, od 1. travnja 2017. tarifne stavke ukupno su smanjene za 40 posto, a što rezultira i smanjenjem ukupnog prihoda Plinacroa', kažu u operatoru plinskog transportnog sustava na upit o najnovijoj odluci HERA-e.

Unatoč smanjenju prihoda, ključni investicijski projekti, među kojima se izdvajaju 209 milijuna kuna vrijedan projekt kompresorske stanice KS1 u Moslavini i oko 32 milijuna eura vrijedan projekt otpremnog plinovoda Omišalj-Zlobin, neće biti dovedeni u pitanje. Međutim, svakako će biti potrebno revidirati projekte čija realizacija je planirana u srednjoročnom razdoblju, kažu u Plinacrou.

Na upit kako bi se smanjenje tarifa za transport moglo odraziti na cijenu plina za krajnje korisnike izravno priključene na transportni sustav, iz Plinacroa odgovaraju da nemaju informaciju o tim cijenama, budući da svaki krajnji korisnik dogovara cijenu sa svojim opskrbljivačem. Ipak, dodaju da je, s obzirom na smanjenje jedne od stavki relevantnih za formiranje konačne cijene, za očekivati da bi to moglo dovesti do snižavanja cijena plina za te krajnje korisnike.

No, smanjenje cijene transporta plina za sada neće donijeti nikakve promjene cijene za kućanstva, jer za tu kategoriju potrošača cijenu određuje HERA odlukom o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom. Trenutno je važeća Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019., a koju je HERA donijela krajem lipnja ove godine.