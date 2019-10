Od Bridget Jones do Radojke Šverko: Splitska oporba pozvala Oparu na ostavku, HDZ ga mlako branio

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara napokon je Gradskom vijeću službeno podnio izvještaj o svome radu, nakon što u prethodnim prilikama to nije mogao učiniti zbog rušenja kvoruma. Prije toga raspravljalo se i o izvršenju proračuna za prvi dio ove godine. Očekivano, gradska oporba sasula je paljbu: proglasila ga je gorim gradonačelnikom od Željka Keruma, pa čak i Ive Baldasara. Neki su ga pozvali i da odstupi

'Marjan, metro, prometne gužve u gradu i sve veće površine pod naplatom parkinga - to je slika vašeg rada. Imali ste težak zadatak biti gori od prethodna dva gradonačelnika, no i to ste uspjeli. Sebe perete i prebacujete odgovornost na Gradsko vijeće, a očito je da niste poželjni ni u vlastitoj stranci, ni u koaliciji. Najbolje bi bilo da odstupite', pozvao je Ante Bradarić-Šljujo (Most).

Svog gradonačelnika HDZ-ovci su branili malo ili nikako, tek je Sučić napomenuo da je 'tek na pola mandata'.

Škorić: I meni je trebalo više od dvije godine da se naučim na tramvaj

Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić (HGS) požalio se da od brojnih institucija i dalje ne uspijeva dobiti podatke o sredstvima potrošenim na 'splitski metro', koji navodno u prosjeku koristi tek 0,85 putnika po vožnji. 'Ideja je možda dobra, ali u pogrešnoj fazi, pa stoga nije zaživjela', kazao je Stanišić i pozvao da se vlakovi između predgrađa u Kopilici i centra grada ukinu. Tu se javio šef gradskog HDZ-a Petar Škorić s tvrdnjom da se projekt gradske željeznice od gradske do zračne luke tek razvija i da građanima treba dati vremena da se naviknu.

'I meni je u Zagrebu trebalo više od dvije godine da se naučim voziti tramvajem, a sada mi više ne pada na pamet izbjegavati javni prijevoz', slikovit je Škorić.

Bizarna omaška u izvješću

Andro Krstulović Opara zahvalio je vijećnicima na živahnoj raspravi, a na većinu kritika odbio je odgovoriti 'jer nisu bile upućene njemu nego mikrofonu'. Njegovo izvješće na koncu je usvojeno glasovima HDZ-a, HGS-a, HNS-a, HSLS-a i nezavisnog Ante Zoričića.

Kao kuriozitet izdvojimo podatak da se bizarnom omaškom u tom dokumentu na jednom mjestu ni kriva ni dužna našla pjevačica Radojka Šverko, čije je ime navedeno na mjestu gdje se trebala nalaziti gradska pročelnica Radojka Tomašević.