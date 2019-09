Ugostitelji protiv aktivista, Kerum protiv Opare: Split je, čini se, osuđen na komunalni kaos. Zašto?

Nova Odluka o komunalnom redu, koja bi navodno trebala regulirati nabujale štekate, kioske, štandove, pokretne naprave i ostale sadržaje koji su gotovo potpuno zagušili strogi centar grada, neće biti usvojena ni na sjednici Gradskog vijeća Splita zakazanoj za idući utorak. To je formalno obrazloženo 'nedostatkom vremena za obradu pristiglih primjedbi i prijedloga', a neformalno novim i već uobičajenim trzavicama u vladajućoj koaliciji HDZ-a i HGS-a

Split je tako ostao jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj u kojemu se otvoreno krši zakon: nakon prošlogodišnjih izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se odluke o komunalnom redu moraju donijeti u roku od godine dana, dakle do 1. kolovoza ove godine. To nije učinjeno, no kako istim zakonom nisu predviđene nikakve sankcije, sve ostaje na moralnoj odgovornosti.