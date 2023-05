Obustavljen postupak protiv Hrvatskih pošta; nema zloporabe položaja zbog cijena

Sustav IOSS, pojašnjavaju iz agencije, uveden je radi omogućivanja i pojednostavnjenja prijave i plaćanja PDV-a, što konkretno znači da će prodavatelji iz zemalja izvan EU (treće zemlje), koji se prijave za primjenu IOSS postupka i dobiju za to potreban PDV IOSS broj već prilikom prodaje robe na daljinu kupcu u EU zaračunati PDV po stopi primjenjivoj u njegovoj zemlji članici.

Prodavatelj koji primjenjuje IOSS naplaćuje PDV od kupca kao dio prodajne cijene, a dobra prijavljena u IOSS će biti oslobođena plaćanja PDV-a pri uvozu uz predočenje valjanog IOSS identifikacijskog broja Carinskoj upravi od strane isporučitelja.

Od srpnja 2021. godine na sve se pošiljke, bez obzira na njihovu vrijednost, koje dolaze iz trećih zemalja i koje se isporučuju na temelju prodaje na daljinu na područje EU, naplaćuje PDV pri uvozu.

HP je stoga od 1. srpnja 2021. godine u svoj cjenik uveo naknadu naziva kontrolni pregled pošiljaka iz trećih zemalja koje sadrže robu, i to za kontrolni pregled pošiljaka iz trećih zemalja koje sadrže robu vrijednosti do 150 eura u iznosu od 18,50 kuna s PDV-om te za kontrolni pregled pošiljaka iz trećih zemalja koje sadrže robu vrijednosti od 150 do 1000 eura u iznosu od 37,00 kuna s PDV-om.

Od početka 2022. godine, pak, HP je promijenio naziv te naknade u "Troškovi zastupanja pri izradi carinskih deklaracija".

Iz AZTN-a objašnjavaju kako su u postupku koji su pokrenuli protiv HP-a utvrdili da se HP nalazi u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu. Međutim, samo postojanje vladajućeg položaja nije zabranjeno već je zabranjena njegova zlouporaba, ističu u današnjoj objavi.

Iz analize prikupljenih podataka agencija je uz ostalo utvrdila i da nacionalne pošte Slovenije, Slovačke, Rumunjske, Grčke, Mađarske, Poljske, Austrije, Nizozemske i Belgije također naplaćuju predmetnu naknadu, kao i da uslugu podnošenja na carinski pregled za robu iz trećih zemlja vrijednosti do 150 eura u pošiljkama u Hrvatskoj, osim HP-a, naplaćuje još troje poduzetnika te u usporedbi s njihovim cijenama, naknada HP-a od 18,50 kuna (2,46 eura) nije prekomjerno visoka odnosno nepravedna u smislu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.

AZTN je utvrdio i da naknada od 18,50 kuna (2,46 eura) s PDV-om, odnosno od 14,80 kuna (1,96 eura) bez PDV-a, nije prekomjerno visoka budući da stopa profitne marže od 0-5 posto ne ukazuje na to da bi bila riječ o usluzi čija se cijena ne može dovesti u razumnu vezu s ekonomskom vrijednošću te usluge.

Stoga je AZTN rješenjem od 28. veljače ove godine obustavio postupak protiv HP-a, zaključuje se u objavi koju je ta regulatorna agencija danas objavila na svojim internet stranicama.