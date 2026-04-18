FOTO Prosvjedna povorka krenula prema Trgu bana Jelačića: 'Gradimo luksuz, živimo akciju'

Okupljanje članova sindikata i prosvjednika počelo je u 10 sati na Trgu Republike Hrvatske, kod Hrvatskog narodnog kazališta, a okupljeni svoje nezadovoljstvo pokazuju zviždaljkama te sindikalnim obilježjima, kapama, zastavama i transparentima, poput: "Stop porezu na siromaštvu", " Moja mirovina je crkavica ", "Ako je poskupjelo zašto naš rad nije?", "Gradimo luksuz, živimo akciju i popuste!", "Nemaju svi u Dubrovniku apartmane", "Poslodavci, prekovremeni sati nisu volontiranje!".

Povorka je u 11,15 sati krenuti Frankopanskom ulicom i Ilicom prema Trgu bana Jelačića , gdje se u 12 sati očekuje početak prosvjeda.

Prosvjednici su došli iz svih krajeva Hrvatske, a predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel najavio je kako očekuju dolazak stotinjak autobusa izvan Zagreba.

Osim većih plaća i mirovina, sindikati traže i pravedniju raspodjelu dobiti i niže cijene hrane, da se omogući pristupačnije stanovanje, društvo bez korupcije i sive ekonomije te očuvanje životnog standarda i bolji život u Hrvatskoj.

Na prosvjedu će, kako je najavljeno, uz Novosela, govoriti predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH) Višnja Stanišić, konfederalna tajnica Europske konfederacije sindikata (ETUC) Tea Jarc, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) Dražen Jović i predsjednica Matice hrvatskih sindikata (MHS) Sanja Šprem.

Zbog sindikalnog prosvjeda na Trgu bana Josipa Jelačića bit će obustavljen tramvajski promet od 11 sati do završetka prosvjeda. Tramvajski promet bit će obustavljen Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, kao i Frankopanskom, Jurišićevom, Ulicom Franje Račkog i preko Zrinjevca, a tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera.

Zahtjevi sindikalista:

Podsjetimo, taže povećanje minimalne plaće na 1100 eura, prosječne na 2200 eura te prosječne mirovine na 1100 eura neto. Vladi, koja tvrdi da nema novaca, Novosel je poručio da u 10 godina nije ni pokušala "ubrati novac" koji ostaje privatnom sektoru u kojem "leži 336 posto dobiti" ostvarenih u proteklih nekoliko godina dok plaće u njemu dvije trećine od 950.000 radnika prima minimalnu ili tek nešto višu plaću. Sve ostalo ide kroz sivu zonu ili neoporezive dodatke, upozorio je.

Sindikati upozoravaju i da je u posljednjih pet godina ukupna stopa inflacije dosegla 28 posto, da su cijene hrane porasle za 47 posto, a cijene stambenih kvadrata za više od 60 posto.

Radnici u javnim i državnim službama danas za osnovne životne troškove izdvajaju 75,2 posto svoje neto plaće. U razdoblju od 2015. do 2024. neto dobit poduzetnika je porasla za 336 posto, a prosječna plaća njihovih zaposlenika povećana je samo za 72 posto, navode sindikati.

Upozoravaju da čak 750.000 umirovljenika ima mirovine ispod praga siromaštva od 617 eura pa im je problem pokriti troškove za stanovanje, hrane, higijene i odjeće, a od njih 61 posto žive sami pa im je, dodaju, još gore.