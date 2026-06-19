Obrat nakon skandala: Srpska ministrica više nije suvlasnica tvrtke u Hrvatskoj

Srpska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović više nije suvlasnica zagrebačke tvrtke Kulturistria, pokazuju podaci iz Sudskog registra Republike Hrvatske.

Ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović više nije suvlasnica hrvatske tvrtke Kulturistria, pokazuju najnoviji podaci iz Sudskog registra Republike Hrvatske. Promjena dolazi samo nekoliko dana nakon što su mediji otkrili da je ministrica posjedovala udio u toj zagrebačkoj tvrtki, a da ga prethodno nije navela u svojim imovinskim izvješćima, piše N1 Srbija. Prema podacima objavljenima u hrvatskom sudskom registru, Trgovački sud u Zagrebu 18. lipnja upisao je promjenu članova društva temeljem rješenja od 17. lipnja 2026. godine. Tim je rješenjem Dubravka Đedović Handanović prestala biti članica društva Kulturistria d.o.o.

Slučaj je dospio u središte pozornosti nakon što je Nova ekonomija prošlog tjedna objavila da srpska ministrica posjeduje neprijavljeni vlasnički udio u Hrvatskoj. Ubrzo nakon medijskih napisa ministrica je Agenciji za sprečavanje korupcije podnijela novo izvješće o imovini. Agencija je potom potvrdila da je u izvješću podnesenom 8. lipnja prijavila vlasništvo od 35 posto u tvrtki Kulturistria, čija je nominalna vrijednost procijenjena na 101.340 eura. Podaci iz hrvatskog registra pokazivali su da je suvlasnica te tvrtke bila još od prosinca 2022. godine.

Inače, Kulturistriju su 2022. godine osnovali glumac Goran Bogdan, ministrica Dubravka Đedović Handanović i sarajevski arhitekt Nedžad Mulaomerović. Prema aktualnom izvodu iz Sudskog registra, među članovima društva sada se nalaze samo Goran Bogdan i Nedžad Mulaomerović, dok je Bogdan ujedno i direktor kompanije.