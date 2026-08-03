nelegalna ispaša

Tri osobe oboljele od bruceloze u Hercegbosanskoj županiji

V. B./Hina

03.08.2026 u 18:36

govedo
govedo Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL
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Tri osobe oboljele su od bruceloze u Hercegbosaskoj županiji sa sjedištem u Livnu, dok su 72 zaražene životinje, izvijestili su iz Veterinarske službe te županije

Dvije zaražene osobe su iz Drvara, a treća je iz Livna. Sve tri osobe u svojim kućanstvima imaju stoku, no nije potvrđeno jesu li tako oboljeli od bruceloze, navode iz Veterinarske službe Hercegbosanske županije.

Bolest je tijekom ove godine potvrđena kod 72 životinje od čega su 32 goveda i 40 ovaca. Sve zaražene životinje su uklonjene. Prema podacima iz Veterinarske službe u odnosu na prošlu godinu, broj zaraženih životinja je deset puta veći. Najveća žarišta zaraze među životinjama brucelozom je u Glamoču, Kupresu, Drvaru i Tomislavgradu.

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Bruceloza je kronična zarazna bolest od koje obolijevaju različite vrste životinja, ali i ljudi. Ljudi se mogu zaraziti izravnim kontaktom sa zaraženim životinjama, njihovim izlučevinama i tkivima te konzumiranjem nepasteriziranog mlijeka i proizvoda od sirovog mlijeka, osobito mladog sira i kajmaka.

Veterinarska služba navodi kako je glavni uzrok širenja bruceloze nelegalna nomadska ispaša stoke koja pristiže iz drugih krajeva.

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