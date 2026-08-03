Tri osobe oboljele od bruceloze u Hercegbosanskoj županiji

Dvije zaražene osobe su iz Drvara, a treća je iz Livna. Sve tri osobe u svojim kućanstvima imaju stoku, no nije potvrđeno jesu li tako oboljeli od bruceloze, navode iz Veterinarske službe Hercegbosanske županije.

Bolest je tijekom ove godine potvrđena kod 72 životinje od čega su 32 goveda i 40 ovaca. Sve zaražene životinje su uklonjene. Prema podacima iz Veterinarske službe u odnosu na prošlu godinu, broj zaraženih životinja je deset puta veći. Najveća žarišta zaraze među životinjama brucelozom je u Glamoču, Kupresu, Drvaru i Tomislavgradu.