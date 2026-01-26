Obračun među laburistima: Burnham se ne može se vratiti u parlament

Taj će se potez smatrati političkim manevrom premijera Keira Starmera i njegovih saveznika kako bi onemogućili potencijalnog suparnika u borbi za vodstvo nad strankom.

Burnham, jedan od najistaknutijih stranačkih političara i izabrani gradonačelnik Manchestera, rekao je u subotu da želi postati kandidat laburista za mjesto zastupnika koji je prošlog tjedna podnio ostavku. Lokalni mediji, uključujući BBC i Guardian, izvijestili su da mu Nacionalni izvršni odbor (NEC) to nije dopustio.

Blokiranje Burnhamove kandidature onemogućit će mu platformu s koje bi mogao formalno izazvati Starmera, jer samo članovi parlamenta mogu pokrenuti postupak za izbor novog čelnika stranke.