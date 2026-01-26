Obračun među laburistima: Burnham se ne može se vratiti u parlament

Upravno tijelo britanske Laburističke stranke spriječilo je u nedjelju pokušaj političara Andyja Burnhama da se vrati u parlament, izvijestili su lokalni mediji
Taj će se potez smatrati političkim manevrom premijera Keira Starmera i njegovih saveznika kako bi onemogućili potencijalnog suparnika u borbi za vodstvo nad strankom.
Burnham, jedan od najistaknutijih stranačkih političara i izabrani gradonačelnik Manchestera, rekao je u subotu da želi postati kandidat laburista za mjesto zastupnika koji je prošlog tjedna podnio ostavku. Lokalni mediji, uključujući BBC i Guardian, izvijestili su da mu Nacionalni izvršni odbor (NEC) to nije dopustio.
Blokiranje Burnhamove kandidature onemogućit će mu platformu s koje bi mogao formalno izazvati Starmera, jer samo članovi parlamenta mogu pokrenuti postupak za izbor novog čelnika stranke.
Laburisti nisu odmah potvrdili odluku NEC-a, najavivši da će službeno priopćenje izdati kasnije u nedjelju.
Ova će odluka dodatno potaknuti nezadovoljstvo u vladajućoj stranci, čija je popularnost naglo pala nakon uvjerljive izborne pobjede u srpnju 2024. godine. Starmer se od tada bori s ispunjavanjem obećanja o jačem gospodarstvu, boljim javnim uslugama i strožoj kontroli granica.
Prošlog su tjedna tržišta obveznica negativno reagirala na mogućnost Burnhamova povratka u parlament. Neki ulagači smatraju da bi to moglo izazvati politička previranja, a u slučaju da on zamijeni Starmera, i labaviju fiskalnu politiku.
Burnham je prošle godine kritizirao Starmerovo vodstvo, ali je u subotu poručio kako je uvjerio premijera da želi "podržati rad vlade, a ne ga potkopavati".
Burnham se 2015. neuspješno kandidirao za šefa stranke, kada ga je pobijedio Jeremy Corbyn. Parlament je napustio 2017. kako bi postao gradonačelnik šireg područja Manchestera, no ostao je utjecajan glas za dio lijevog centra unutar laburista, posebno za one koji kritiziraju Starmerov umjereniji stav.