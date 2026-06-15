Objavljeno prvo izvješće o izlijetanju zrakoplova s piste u splitskoj zračnoj luci

Istražitelji nisu ponudili zaključak o tome što je uzrok incidenta, ali navode da vjetar, stanje piste i ostali uvjeti prije polijetanja nisu pridonijeli nesreći, odnosno, zanošenju i izlijetanju zrakoplova na travnjak zračne luke.

Istražitelji nisu ponudili zaključak o tome što je uzrok incidenta, ali navode da vjetar, stanje piste i ostali uvjeti prije polijetanja nisu pridonijeli nesreći, odnosno, zanošenju i izlijetanju zrakoplova na travnjak zračne luke, objavljeno je u Dnevniku Nove TV.

Zrakoplov je trebao poletjeti iz Splita za Frankfurt. Nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen.

Sve gume oštećene su uslijed proklizavanja, a lijeva guma nosne noge je pukla. Također, određena oštećenja na lijevom motoru nastala su uslijed udara motora u signalne oznake koje se nalaze uz stazu.

Piloti su ugasili motore te, u kontaktu s kontrolorom na tornju Zračne luke Split, utvrdili da nema dima ili požara na zrakoplovu i da nema potrebe za žurnom evakuacijom te su putnici na uobičajeni način napustili avion.

Žurne službe na aerodromu za to su vrijeme bile su spremne intervenirati, ukoliko bi se ukazala potreba.