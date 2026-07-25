Dvoje ljudi poginulo u padu aviona u Njemačkoj

Glasnogovornik policije rekao je da je u Ganderkeseeu, blizu Bremena, isprva pronađeno jedno tijelo. Drugo tijelo pronađeno je kasnije.

Hitne službe satima su tragale za nestalim drugim putnikom. Vjeruje se da je zrakoplov poletio iz Bremena nedugo prije pada, prije nego što je izgubio visinu u stambenom području u Ganderkeseeu.

Uzrok nesreće zasad je nejasan. Policija nije iznijela detalje o žrtvama. Po riječima glasnogovornika, više informacija očekuje se kasnije navečer.

Stanari nisu bili kod kuće kada se zrakoplov srušio na krov.