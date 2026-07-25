srušio se na kuću

Dvoje ljudi poginulo u padu aviona u Njemačkoj

I.V./Hina

25.07.2026 u 20:17

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Ibrahim OT / AFP / Profimedia
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Dva muškarca su poginula u subotu kada se laki zrakoplov srušiona obiteljsku kuću u Donjoj Saskoj, sjevernoj njemačkoj saveznoj zemlji

Glasnogovornik policije rekao je da je u Ganderkeseeu, blizu Bremena, isprva pronađeno jedno tijelo. Drugo tijelo pronađeno je kasnije.

Hitne službe satima su tragale za nestalim drugim putnikom. Vjeruje se da je zrakoplov poletio iz Bremena nedugo prije pada, prije nego što je izgubio visinu u stambenom području u Ganderkeseeu.

Uzrok nesreće zasad je nejasan. Policija nije iznijela detalje o žrtvama. Po riječima glasnogovornika, više informacija očekuje se kasnije navečer.

Stanari nisu bili kod kuće kada se zrakoplov srušio na krov.

vezane vijesti

preporučujemo

provodi se istraga

provodi se istraga

Uhićen šibenski ugostitelj kojem je Porezna zatvorila kafić
vatrena stihija

vatrena stihija

VIDEO Dramatična snimka iz okolice Madrida: Pogledajte koliko se brzo širi požar
AKUMULACIJA VOZILA

AKUMULACIJA VOZILA

Stručnjak objasnio zašto se na ravnoj autocesti stvaraju gužve iako nema nesreće ni radova

najpopularnije

Još vijesti