Pronađeno još više milijun dokumenata povezanih s Epsteinom

Republikanci i demokrati u Kongresu usvojili su zakon unatoč Trumpovim prigovorima, zahtijevajući da se svi dokumenti objave do 19. prosinca, a dopuštajući djelomično redigiranje radi zaštite žrtava.

Administracija predsjednika Donalda Trumpa počela je objavljivati dokumente povezane s kriminalističkim istragama protiv Epsteina , pokojnog američkog financijera koji je bio Trumpov prijatelj 1990-ih, kako bi se pridržavala zakona koji je Kongres donio prošli mjesec.

Dosadašnji paketi objava bili su poprilično redigirani, što je razljutilo neke republikance i nije puno pomoglo u smirivanju skandala koji prijeti stranci uoči međuizbora 2026. godine.

U poruci podijeljenoj na društvenim mrežama u srijedu, Ministarstvo pravosuđa priopćilo je da su FBI i ured američkog državnog odvjetnika na Manhattanu otkrili više od milijun dodatnih dokumenata potencijalno povezanih s Epsteinom, bez detaljnijeg objašnjenja kada ili kako su dokumenti pronađeni.

'Imamo odvjetnike koji rade danonoćno kako bi pregledali i napravili zakonski propisane redakcije radi zaštite žrtava, a dokumente ćemo objaviti što je prije moguće', rekli su iz odjela. 'Zbog velike količine materijala, ovaj proces može potrajati još nekoliko tjedana.'

