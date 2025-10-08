Objavljena lista europskih milijardera. I Hrvatska ima svog čovjeka na njoj

Forbesova lista milijardera temelji se na procjenama u američkim dolarima i odražava državljanstvo pojedinaca, a ne zemlju njihova prebivališta. Najbolje plasirana europska zemlja u globalnom poretku je Njemačka jer ima najviše milijardera u Europi – ukupno 171 – s kombiniranim bogatstvom od 676,4 milijarde eura. Najbogatiji Nijemac je Dieter Schwarz , vlasnik trgovačkog lanca Lidl i Kaufland , čije se bogatstvo procjenjuje na 35 milijardi eura (41 milijardu dolara), što ga svrstava na 37. mjesto u svijetu.

Prema podacima časopisa Forbes , u svijetu je ove godine više od 3000 milijardera, čije se ukupno bogatstvo procjenjuje na 16,1 bilijun dolara (13,7 bilijuna eura). Međutim raspodjela tog golemog bogatstva izrazito je neravnomjerna: samo tri zemlje – SAD, Kina i Indija – imaju više od polovice svih svjetskih milijardera i njihova ukupnog bogatstva.

Nejednakost bogatstva velik je globalni problem, a Europa nije iznimka u tome. Najbogatijih jedan posto stanovništva posjeduje najmanje 20 posto ukupnog bogatstva u gotovo svim europskim zemljama, a u mnogima taj udio prelazi i 25 posto, prema podacima portala Our World in Data .

Italija je druga u Europi sa 74 milijardera u dolarima. Njihovo ukupno bogatstvo iznosi 289 milijardi eura (339 milijardi dolara), a najbogatiji Talijan je Giovanni Ferrero, nasljednik poznate konditorske obitelji, s bogatstvom od 32,6 milijardi eura (38,2 milijarde dolara). U svjetskom poretku zauzima 41. mjesto.

U Ujedinjenom Kraljevstvu živi 55 milijardera, čije se ukupno bogatstvo procjenjuje na 203 milijarde eura (238 milijardi dolara ili 177 milijardi funti). Najbogatiji Britanac je pak Michael Platt s procijenjenih 14 milijardi funti (16 milijardi eura), a globalno se nalazi na 106. mjestu.

Francuska ima 52 milijardera i time zauzima četvrto mjesto u Europi. Najbogatiji Francuz je Bernard Arnault, čelnik luksuznog konglomerata LVMH, koji posjeduje brendove poput Louis Vuittona, Diora i Sephore. Njegovo bogatstvo iznosi 152 milijarde eura (178 milijardi dolara), prema čemu je peti najbogatiji čovjek na svijetu, a 2024. godine bio je prvi. Arnault se često nalazi u središtu rasprava o uvođenju poreza na bogatstvo u Francuskoj, što on snažno osporava.

Rus s hrvatskom putovnicom na 1688. mjestu

Njemačka, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska jedine su europske zemlje s više od 50 milijardera. Slijede Švedska i Švicarska s 45, odnosno 42 milijardera. Najbogatiji Šveđanin je Stefan Persson, vlasnik lanca H&M, s bogatstvom od 15,9 milijardi eura. U Švicarskoj prvo mjesto dijele Gianluigi Aponte i Rafaela Aponte-Diamant, svaki s 32,2 milijarde eura, što ih svrstava na 44. mjesto u svijetu.

Među pet najvećih europskih ekonomija Španjolska ima najmanje milijardera – ukupno 34 – i nalazi se na sedmom mjestu u europskom poretku. Najbogatiji Španjolac je Amancio Ortega, osnivač modne kuće Zara, s bogatstvom od 106 milijardi eura, što ga svrstava na deveto mjesto u svijetu.

Turska ima 32 milijardera, a iza nje broj drastično opada: slijedi Norveška s tek 17 milijardera, Grčka sa 16 itd. Među onima koje imaju po jednog uz Island i Albaniju našla se i Hrvatska.

Riječ je o Vasiliju Anisimovu, a on je dospio na 1688. mjesto Forbesove liste s procijenjenom vrijednosti od skoro dvije milijarde eura. Anisimov je Rus koji ima hrvatsko državljanstvo i živi u Švicarskoj. Navodno je blizak prijatelj Vladimira Putina, a bogatstvo je stekao na obojenim metalima, potom i na nekretninama. Na Forbesu stoji da ne dolazi iz bogate obitelji, već je sve sam stvorio.

Anisimov (74) je diplomirani ekonomist, a hrvatsko državljanstvo dobio je 2003. godine na preporuku tadašnjeg ministra zdravstva Andre Vlahušića. U preporuci je stajalo da se Rus želi doseliti u Hrvatsku kako bi ulagao u medicinske objekte, posebno u lječilište Naftalan. No to se nije dogodilo.