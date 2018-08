Obersnel mora dati ostavku jer je Veru Begić Blečić ostavio na funkciji nakon prve nesreće

Iz riječkog ogranka stranke Pametno u petak su, u povodu prometne nesreće koju je u srijedu na istarskom ipsilonu izazvala riječka pročelnica za sport i tehničku kulturu Vera Begić Blečić i u kojoj je smrtno stradao 41- godišnjak iz Umaga, poručili da gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel sada ima samo jednu opciju – ostavku

'Riječka politika je odavno trgovina, u kojoj je sve manje morala i odgovornosti, a sve više nekih čudnih, viših interesa. Gradonačelnik je očito zbog nekog 'višeg interesa' pročelnicu ostavio na istom mjestu nakon prve nesreće , i sada nema druge opcije do dati ostavku,' naveli su iz stranke Pametno.

Iz stranke Pametno ističu da 'iako su i političari samo ljudi, sastavljeni od vrlina i mana, oni su ipak primjer i moraju biti primjer drugima' te da 'pročelnica, kada je vozila pijana, nije poštivala zakon, nego ga je kršila, i to ne prvi puta.' Smatraju da bi zakoni trebali vrijediti za sve jednako, da ih treba poštivati i ne voziti u pijanom stanju te da je pročelnici to trebala reći i njena okolina, kao i njen nadređeni, gradonačelnik, da su joj to trebali reći i stranački kolege.

'Trebali su joj narediti. Trebali su ju kazniti već prvi puta kad je pod utjecajem alkohola pobjegla s mjesta nesreće. Kakvu su poruku poslali njenim ostankom na mjestu pročelnice nakon prvog bijega, nakon prve nesreće?', pitaju iz stranke Pametno naglašavajući da je 'baš ta poruka politička odgovornost gradonačelnika Obersnela, jer je zadržao pročelnicu koja je već kršila zakon, koja je pobjegla sa mjesta nesreće, koja očito ima problema s alkoholom.'