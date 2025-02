Obavještajci: Putin se sprema proglasiti pobjedu za nekoliko dana. Ovo su mu planovi

U međuvremenu, general pukovnik Budanov predvidio je mogućnost prekida vatre ove godine, ali je upozorio da bi on mogao biti kratkotrajan.

'Unatoč dijametralno suprotnim polazištima strana, to je jedino moguće', rekao je. 'Istovremeno, mislim da ćemo ove godine doći do režima prekida vatre. Koliko će to trajati i koliko će biti učinkovito, drugo je pitanje. Ali činjenica da će se dogoditi, mislim da je to neupitno. Postoji većina čimbenika koji ukazuju na to.'

Trump okrivio Zelenskog za rat

Ova izjava dolazi nakon što je ovog tjedna američki predsjednik oštro napao ukrajinskog kolegu, okrivljujući ga za rat u Ukrajini, unatoč tome što je Rusija agresor. Trump je rekao da bi Ukrajina trebala održati izbore i inzistirao na tome da je Zelenski izgubio potporu naroda, tvrdeći: 'Pao je na četiri posto podrške.'

Međutim to je opovrgnuto jer je anketa koju je proveo ugledni Kijevski međunarodni institut za sociologiju (KIIS) ranije ovog mjeseca pokazala da je njegova podrška na razini od 57 posto. Zelenski je uzvratio: 'Imamo dokaze da se o ovim brojkama raspravlja između Amerike i Rusije. Predsjednik Trump, nažalost, živi u dezinformacijskom prostoru.'