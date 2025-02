SAD i Rusija se sastale zbog rata o Ukrajini: Rusi postrožili zahtjeve

Četiri i pol sata dug sastanak u Rijadu prvi je put od Drugog svjetskog rata da su SAD i Rusija sjeli za stol kako bi raspravljali o dovršetku sukoba u Europi, piše Reuters. Ukrajina istovremeno upozorava da neće pristati na dogovore postignute bez njezinog odobrenja.

Nova vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa je i prije početka razgovora bila meta kritika europskih političara zbog davanja besplatnih ustupaka Moskvi. Američki dužnosnici odbacili su ideju NATO članstva za Ukrajinu i govorili da je iluzija da Kijev može vratiti 20 posto teritorija koji je trenutno pod ruskom okupacijom.

Savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Mike Waltz u Rijadu je rekao novinarima da rat mora doći do svog konačnog kraja te da će to uključivati pregovore oko teritorija. On je rekao da je stvarnost takva da će 'biti razgovora o teritoriju i o sigurnosnim garancijama'.