Obavještajci digli uzbunu: Moskva preko Njemačke pokušava obnoviti vojnu moć

Henrichmann je naglasio da je riječ o 'visoko eksplozivnom nalazu' jer pokazuje koliko ciljano strane obavještajne službe pokušavaju iskoristiti tehnološku snagu Njemačke. Sustavno nastojanje Rusije da zaobiđe sankcije, upozorio je, nije sporedna pojava, već sastavni dio hibridnog ratovanja , piše Handelsblatt .

Predsjednik parlamentarnog odbora za nadzor obavještajnih službi Marc Henrichmann iz vladajuće demokršćanske stranke CDU poručio je da Njemačka mora znatno učinkovitije provoditi i usklađivati izvozna ograničenja. Prema njegovim riječima, obavještajne službe , carina i tijela kaznenog progona moraju više koordinirano djelovati da bi se pokušaji ruskog zaobilaženja sankcija pravodobno otkrili i zaustavili.

Sličnu poruku poslao je Konstantin von Notz iz Saveza 90/Zeleni, zamjenik predsjednika nadzornog odbora i potpredsjednik zastupničkog kluba Zelenih. Upozorenja Saveznog ureda za zaštitu Ustava opisao je kao 'poziv na buđenje', istaknuvši da njemačke institucije moraju posebno pažljivo nadzirati izvoz koji bi mogao pridonijeti ruskom, kako je rekao, 'ilegalnom ratu protiv Ukrajine'.

Rusija bacila oko na njemačku tehnologiju, ali nije jedina

Prema obavještajnim saznanjima, Rusija sustavno pokušava doći do tehnologija koje se mogu koristiti u vojne svrhe, uključujući strojeve visoke preciznosti i mikroelektroniku. Napad na Ukrajinu znatno je povećao potrebu Moskve za vojnom opremom, ali i za tzv. proliferacijski osjetljivim proizvodima, odnosno tehnologijama koje se mogu iskoristiti pri razvoju oružja za masovno uništenje.

U izvješću se navodi da sankcije Europske unije znatno otežavaju takvu nabavu, zbog čega ruski akteri pokušavaju zaobići postojeće mehanizme kontrole izvoza. Kako bi prikrili krajnju namjenu proizvoda, u te su operacije, prema upozorenju njemačke obavještajne službe, uključene i ruske obavještajne strukture.

Njemačka obavještajna služba upozorava da Rusija nije jedina zemlja zainteresirana za njemačku tehnologiju iskoristivu u vojne svrhe. U dokumentu se navodi da su u slične aktivnosti uključene Kina, Iran, Sjeverna Koreja i Pakistan. Broj i profesionalnost takvih pokušaja, upozorava se, već su na visokoj razini i nastavljaju rasti.

Njemačka kao poželjna meta

Njemačka se smatra posebno atraktivnom metom zbog svoje snažne industrijske baze i razvijenog znanstvenog sektora. Uz velike, globalno aktivne kompanije, u fokusu su tzv. skriveni šampioni – srednje velike tvrtke koje su svjetski lideri u specifičnim tehnološkim nišama. Također su izložene istraživačke institucije, kao i sveučilišta.

Zbog toga političari traže jaču edukaciju i savjetovanje gospodarstva i znanstvene zajednice. Henrichmann smatra da su nužni dodatni kapaciteti za savjetovanje, tješnja suradnja države i privatnog sektora, pa čak i obavezne sigurnosne provjere u slučajevima posebno osjetljivih tehnologija.

Von Notz pritom naglašava da sankcije EU-a već daju rezultate, ali upozorava da su mala i srednja poduzeća te istraživačke institucije često nedovoljno svjesne rizika. Upravo njima, zaključuje, potrebna je ciljana podrška kako bi se spriječilo da njemačka tehnologija završi u službi stranih vojnih programa.