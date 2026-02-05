NEUGODNA SITUACIJA

Novinari pritisnuli Melaniju Trump: Na jedno se pitanje nije htjela niti osvrnuti

05.02.2026 u 07:53

Prva dama SAD-a suočila se s neugodnim pitanjima novinara tijekom događaja u Bijeloj kući organiziranog u čast oslobođenih američko-izraelskih talaca

Keith Siegel zarobljen je tijekom napada koji je 7. listopada 2023. predvodio Hamas i bio je zatočen više od 480 dana, prije nego što je pušten prošle godine. Aviva je također bila među taocima, a oslobođena je tijekom kratkotrajnog primirja u studenome 2023.

Iako je susret s novinarima trebao biti usmjeren na njihova iskustva, pitanja su se ubrzo preusmjerila na temu tretmana Ghislaine Maxwell u zatvoru, na što se Melania Trump nije željela osvrtati, piše Unilad.

Maxwell je 2021. osuđena zbog trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja nakon što je pomagala Jeffreyju Epsteinu u pronalaženju i vrbovanju žrtava. Osuđena je na 20 godina zatvora, a kaznu je služila u saveznom zatvoru niske sigurnosti u Bryanu u Teksasu.

Povlašten tretman u zatvoru

Zviždači su tvrdili da je tijekom izdržavanja kazne imala povlašten tretman, uključujući pristup rekreacijskim zonama izvan uobičajenog vremena, dostavu posebno pripremljenih obroka u ćeliju te korištenje ‘posebnog ograđenog prostora za posjetitelje, uz razne grickalice i osvježenja za goste’.

Pojavila su se i izvješća, na koja su upozorili demokrati iz Odbora za pravosuđe Zastupničkog doma, da joj je jednom prilikom bilo dopušteno igrati se sa štenetom, što je dodatno potaknulo rasprave o navodnim povlasticama.

‘Mnoge preživjele Epsteinove žrtve traže da se Ghislaine Maxwell premjesti u zatvor visoke sigurnosti. Znate li zašto se to nije dogodilo?’, upitao je novinar prvu damu.

Melania je odbila odgovoriti i pokušala vratiti fokus na razlog okupljanja. ‘Ovdje slavimo oslobađanje i život ove dvije nevjerojatne osobe, pa odajmo počast tome’, poručila je.

Promovirala svoj dokumentarac

Tijekom susreta spomenula je i svoj nedavno objavljeni dokumentarni film. ‘Nakon što je Aviva oslobođena, nazvala me i poželjela me vidjeti. Dogovorile smo susret u New Yorku’, rekla je. ‘Bio je to emotivan sastanak, snimljen kamerom i može se vidjeti u mom filmu “Melania”.’

Uslijedilo je novo pitanje; je li primjereno spominjati dokumentarac Amazon MGM Studios, čija je produkcija navodno vrijedna 75 milijuna dolara, tijekom službenog događaja u Bijeloj kući. To je izazvalo glasno negodovanje dijela prisutnih, na što je Melania kratko odgovorila: ‘Ovo nije promocija.’

‘Ovdje slavimo oslobađanje talaca, Avive i Keitha. Bili su u Washingtonu, nazvali su me i rekli da bi me željeli zagrliti i zahvaliti mi. Zato smo ovdje. To nema nikakve veze s promocijom’, dodala je.

