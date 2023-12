Novinar Vlahović: Od Lovrinčevića nisam primio ni lipe ni centa

'On tvrdi da nije ništa znao, to ćemo tek vidjeti. To će neki drugi ljudi ustanoviti što je znao. Ono što ja pouzdano znam, dakle, iz prve ruke s razgovorima nekih ljudi iz uprava, iz tih državnih firmi, dakle, koji se spominju u ovim razgovorima, je to da je gospodin Filipović bio izuzetno fokusiran, koncentriran i agresivan u tome da sazna što koja firma plaća od oglasnog prostora i što on osobno u smislu reputacije i tretmana od tih medija dobiva. Tu nije bio bitan vizibilitet firme X. Reći ću na primjer Hrvatskih voda, na primjer, i što ona dobiva, što ona plaća zapravo u tim medijima, nego je bilo presudno kako će ti mediji koji crpe resurse za oglašavanje od recimo Hrvatskih voda, tu govorim ilustrativno, kako će ti mediji pisati o Filipoviću. To mi je izravno rekao jedan član uprave državne firme, nije jedini. Dakle, to je jedan agresivni sustav. Gospodin Filipović je jedan kompulzivni lažov. Znači, on je u lipnju objavio transkripte njegove prepiske s Goranom Husićem, protagonistom one velike afere, dakle, kad se opljačkala Ina za milijardu kuna. Filipović je bio nominiran od gospodina Plenkovića da svečano razriješi kompletnu upravu Ine pritisnutu otkrićima iz te afere. On je u to doba, intenzivno SMS-ovima komunicirao kao ministar s protagonistom te afere. Dakle, to je čovjek koji uživa nevjerojatno povjerenje gospodina Plenkovića. On se s gospodinom Husićem dopisivao i kao član nadzornog odbora Ine. Sve je to javno poznato. Javno poznato plasirano u ekstenzivnim tekstovima u Nacionalu. Kao i temeljiti sukob interesa gospodina Lovrinčevića u što je uveo Filipovića i puno širi krug ljudi, uključujući Most, koji su poslužili na nekoj razini kao korisni idioti za njegove privatne interese. Jer je on u temeljitom sukobu interesa, zato što je dioničar Pevexa. I to na način, dakle, on može biti dobar ili loš s Pavom Vujnovcem. On mu može pomagati ili odmagati. Što god da radi, on je u sukobu interesa. To je nešto što je bjelodana činjenica koju Andrej Plenković tolerira. On to ne vidi kao problem. I onda kad taj gospodin Lovrinčević kreće u svoje privatne obračune, onda zagadi kompletno tu administraciju. Zašto? Zato što odabranik gospodina Plenkovića apsolutno nema pojma ili se pravi da to ne vidi. Jer mu gospodin Lovrinčević, kako je to lijepo danas rekao, kao realizirani čovjek, ostvaren, valjda jako imponira', rekao je Jelinić.