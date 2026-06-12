Novi udarac za USKOK: Optužnica zbog traženja mita od Mamića opet pala na sudu

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu ponovno je vratilo USKOK-u na doradu optužnicu protiv bivšeg pomoćnika ministra financija Branka Šegona i nekadašnjeg zamjenika ravnateljice Porezne uprave Tihomira Kralja
Nakon što je početkom godine ista optužnica već jednom vraćena radi dorade, sud je i ovoga puta zaključio da su potrebna dodatna razjašnjenja te je USKOK-u ostavio rok od četiri mjeseca za ispravke, piše novinarka Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list.
Šegon i Kralj terete se za trgovanje utjecajem, odnosno da su tijekom 2020. godine od Zdravka Mamića tražili 500.000 eura kako bi mu, koristeći svoje veze i utjecaj, pomogli u kaznenim postupcima koji su se protiv njega vodili.
Prema optužnici, od rujna do listopada 2020. godine sastajali su se s Mamićem u Zagrebu i Bosni i Hercegovini te mu nudili pomoć u rješavanju pravosudnih problema. U to je vrijeme Mamić čekao odluku Vrhovnog suda o žalbi na presudu kojom je osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama, a protiv njega se vodio i postupak poznat kao "Dinamo 2".
USKOK tvrdi da su Šegon i Kralj od Mamića tražili novac uvjeravajući ga da mogu utjecati na ishod postupaka zahvaljujući svojim vezama u državnim institucijama. Navodno su mu govorili da su bliski bivšem ministru financija Slavku Liniću te jednom zamjeniku glavnog državnog odvjetnika. Mamić je, prema optužbi, njihovu ponudu odbio.
Cijeli slučaj otvoren je nakon što je Mamić u veljači prošle godine na konferenciji za medije u Mostaru javno progovorio o sastancima s dvojicom bivših dužnosnika. Nakon njegovih javnih istupa USKOK je pokrenuo istragu, a potom i podigao optužnicu. Šegon i Kralj odbacili su sve optužbe te ustvrdili da nikada nisu tražili mito, već da su Mamiću nudili konzultantske usluge koje bi mu mogle pomoći u vođenju sudskih postupaka.