Novi udarac za USKOK: Optužnica zbog traženja mita od Mamića opet pala na sudu

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu ponovno je vratilo USKOK-u na doradu optužnicu protiv bivšeg pomoćnika ministra financija Branka Šegona i nekadašnjeg zamjenika ravnateljice Porezne uprave Tihomira Kralja

Nakon što je početkom godine ista optužnica već jednom vraćena radi dorade, sud je i ovoga puta zaključio da su potrebna dodatna razjašnjenja te je USKOK-u ostavio rok od četiri mjeseca za ispravke, piše novinarka Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list. Šegon i Kralj terete se za trgovanje utjecajem, odnosno da su tijekom 2020. godine od Zdravka Mamića tražili 500.000 eura kako bi mu, koristeći svoje veze i utjecaj, pomogli u kaznenim postupcima koji su se protiv njega vodili.

Prema optužnici, od rujna do listopada 2020. godine sastajali su se s Mamićem u Zagrebu i Bosni i Hercegovini te mu nudili pomoć u rješavanju pravosudnih problema. U to je vrijeme Mamić čekao odluku Vrhovnog suda o žalbi na presudu kojom je osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama, a protiv njega se vodio i postupak poznat kao "Dinamo 2". USKOK tvrdi da su Šegon i Kralj od Mamića tražili novac uvjeravajući ga da mogu utjecati na ishod postupaka zahvaljujući svojim vezama u državnim institucijama. Navodno su mu govorili da su bliski bivšem ministru financija Slavku Liniću te jednom zamjeniku glavnog državnog odvjetnika. Mamić je, prema optužbi, njihovu ponudu odbio.