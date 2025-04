USKOK pokrenuo istragu protiv Šegona i Kralja. Zdravko Mamić: 'Tražili su 500.000 eura'

Osnovano se sumnja da su I. i II. okr., u razdoblju od 14. rujna do 8. listopada 2020., u Zagrebu te na području Bosne i Hercegovine, od jedne osobe protiv koje su u tijeku bila dva kaznena postupka pred Županijskim sudom u Osijeku, zatražili iznos od 500.000,00 eura kao naknadu da kazneni postupci koji se vode protiv nje u svakom slučaju budu okončani u njenu korist.

Što je Mamić rekao?

Podsjetimo, Mamić je nedavno u Mostaru na press konferenciji teško optužio Šegona i Kralja. 'Da vam kažem sad kakav sam ja još papak... Dolazili su meni razni spasioci, a vi kad ste u pustinji, vi sve gutate, tako se i ja pretvaram u papka. Jednog dana preko mog prijatelja iz Zagreba žele kontakt sa mnom bivši doministar Šegon i Tihomir Kralj, drugi i treći čovjek u toj lijevoj vladi. Tada je ministar bio Linić. Oni se nalaze triput sa mnom u restoranu u Ljubuškom i nude mi: 'Tebi je sve napakirano, naše su službe to napakirale, mi imamo podršku Bajića, Linića i mi smo spremni tebe osloboditi, ali moraš nam dati 500 tisuća eura.' To je prvi put da me netko tražio novac, a da ga nisam dao. Ja sam rekao: 'Nema problema, ali ne dam unaprijed.' Ali nakon trećeg puta što smo se našli, ja im nisam dao, oni odustaju. Dolazi novi odvjetnik i tko ulazi kod njega prvi radni dan? Šegon, Linić i Kralj... I ja tu stajem.'

Turudić primio Linića, Šegona i Kralja na njihovu inicijativu

Pritom je Mamić mislio na sastanak Šegona, Linića i Kralja s novim glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem, a koji je kasnije potvrdio da je Linića, Šegona i Kralja primio na njihovu inicijativu.