Novi prosvjed zbog otpada, ovaj put u Istri: 'Zapljusnuo nas je gospićki šamar'

"Ne gušite Istru", "Ne prilazite Istri", "Vozite otpad van iz Hrvatske", "Čist zrak nije luksuz", "Neću mafiju u moju butigu", neke su od poruka sa transparenata kojima su građani izrazili svoje negodovanje i zabrinutost zbog takve Vladine odluke.

"Ako mislite da se ovo vas ne tiče - varate se! Zrak koji udišemo, zemlja na kojoj živimo i budućnost naše djece tiču se svakog od nas. Danas se odlučuje o Koromačnu, a sutra je na redu bilo koje drugo mjesto u Istri ako sada prešutimo i pognemo glavu. Dosta je bilo gledanja sa strane i razmišljanja - netko drugi će. Nitko drugi neće", poruka je organizatora iz Inicijative građana.

Tanja Perić kazala je kako ne žele da se takve stvari događaju bez glasa ljudi koji tu žive a koje je, kako je rekla, "zapljusnuo gospićki šamar". "Žitelji ovog djela Istre ne žele da se smeće iz Like zbrine i pali u Koromačnu jer se time otvara put za daljnje pošiljke smrti", ustvrdila je.

"Ako ne možete utjecati na Holcima, onda se svi preselite u upravu ove tvrtke, a ne tamo gdje sjedite jer vam je Holcim centrala", poručila je Pejić prisutnim političarima, među kojima su bili istarski župan Boris Miletić, predsjednik IDS-a Loris Peršurić, SDP-ove saborske zastupnice Sanja Radolović i Marija Blažina te članovi Možemo! i Mosta. Njima organizatori nisu dopustili da se obrate na skupu.