Novi prosvjed zbog otpada, ovaj put u Istri: 'Zapljusnuo nas je gospićki šamar'

Više stotina građana Labinštine poručilo je u utorak poslijepodne na prosvjedu u Raši kako građani tog dijela Istre ne žele da se dio otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću zbrine u cementari Holcim u Koromačnu, jer se time 'otvara put za daljnje pošiljke smrti'
"Ne gušite Istru", "Ne prilazite Istri", "Vozite otpad van iz Hrvatske", "Čist zrak nije luksuz", "Neću mafiju u moju butigu", neke su od poruka sa transparenata kojima su građani izrazili svoje negodovanje i zabrinutost zbog takve Vladine odluke.
"Ako mislite da se ovo vas ne tiče - varate se! Zrak koji udišemo, zemlja na kojoj živimo i budućnost naše djece tiču se svakog od nas. Danas se odlučuje o Koromačnu, a sutra je na redu bilo koje drugo mjesto u Istri ako sada prešutimo i pognemo glavu. Dosta je bilo gledanja sa strane i razmišljanja - netko drugi će. Nitko drugi neće", poruka je organizatora iz Inicijative građana.
Tanja Perić kazala je kako ne žele da se takve stvari događaju bez glasa ljudi koji tu žive a koje je, kako je rekla, "zapljusnuo gospićki šamar". "Žitelji ovog djela Istre ne žele da se smeće iz Like zbrine i pali u Koromačnu jer se time otvara put za daljnje pošiljke smrti", ustvrdila je.
"Ako ne možete utjecati na Holcima, onda se svi preselite u upravu ove tvrtke, a ne tamo gdje sjedite jer vam je Holcim centrala", poručila je Pejić prisutnim političarima, među kojima su bili istarski župan Boris Miletić, predsjednik IDS-a Loris Peršurić, SDP-ove saborske zastupnice Sanja Radolović i Marija Blažina te članovi Možemo! i Mosta. Njima organizatori nisu dopustili da se obrate na skupu.
Osjeća se neugodan miris
Govoreći na prosvjedu o postojećoj oporabi otpada u cementari, Član Mjesnog odbora Koromačno Aleks Babić naveo je kako je Holcim prošle jeseni krenuo s radom predkalcinatora, kojim je postrojenje povećalo udio oporabe otpada, te od tada stanovnici primjećuju povremeni neugodan miris u Koromačnu i okolnim mjestima te dim iz dimnjaka.
Prosvjed je prvotno najavljen zbog protivljenja Holcimovu projektu dekarbonizacije, koji uključuje hvatanje, obradu i trajno skladištenje ugljičnog dioksida, te s njim povezanu izmjenama prostornog plana, no dodatno ga je potaknula odluka Vlade da se dio otpada iz Gospića spali u cementari u Koromačnu, čemu se građani Labinštine izričito protive.
Miletić došao slušati
Istarski župan Boris Miletić izjavio je medijima kako razumije zabrinutost građana koje je došao slušati, kao i dati potporu načelniku općine Raša koji se zalaže za građane Koromačna i cijele općine.
"Živimo u demokraciji i svatko ima pravi iskazati svoje mišljenje, no volio bih kada bi se na javnim skupovima birale riječi i bile primjerene. Razgovarali smo sa svim dionicima koji su u ovome postupku, i zato ćemo se svi zajedno maksimalno zalagati da se poštuju sve norme", rekao je Miletić. Smatra kako je u ovom trenutku važno da se dodatno ispita sastav otpada, kako bi se uvjerili da se radi o neopasnom otpadu,
Načelnik općine Raša Leo Knapić istaknuo je kako je pokušao, zajedno s ostalim načelnicima na području Labinštine, nagovoriti Upravu Holcima da odustane od prihvata otpada, no njihovo obrazloženje je da je Vlada naložila da se taj otpad mora oporabiti.