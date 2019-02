Novi Ovršni zakon: Što će se događati s troškovima odvjetnika, javnog bilježnika i Fine?

Što novo donosi nacrt izmjena Ovršnog zakona? Ide li u korist vjerovnika ili dužnika? Što će se događati s troškovima odvjetnika, javnog bilježnika i Fine? Kakvu će ulogu u ovršnom postupku imati sudovi? Kako nadgledati agencije za naplatu potraživanja koje često mnogobrojnim telefonskim pozivima maltretiraju dužnika, ali i njegovu obitelj, poslodavca, susjede? Na ta pitanja u Otvorenom odgovaraju Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa; Željka Maroslavac iz Hrvatske javnobilježničke komore; Vinka Ilak iz Fine; Sarajko Baksa iz Udruge Blokirani; Darinko Kosor, predsjednik HSLS-a; Tihomir Lukanić, glavni tajnik Živog zida i Josip Šurjak, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore.

Ovrhovoditelj više neće moći zaplijeniti nekretninu za dug manji od 40 tisuća kuna, a deložacije se neće smjeti provoditi zimi. Usto, nije dopuštena ovrha na jedinoj nekretnini, osim ako se iz prodaje stana može namiriti dug i kupiti novi manji stan.To se ne odnosi na stanove koji su zbog kredita pod hipotekom. No više se neće moći ovršiti božićnica, uskrsnica, regres, dnevnice, naknade za službeni put. A smanjit će se i broj raznih naknada koje su naplaćivali odvjetnici, javni bilježnici i Fina. Kod duga do 5 tisuća kuna, pristojba će biti 200 kuna. Kod dugova koji prelaze 5 tisuća kuna, pristojba će biti 300 kuna.

'HOK smatra da se nalazi i na strani dužnika i vjerovnika. Smatramo da se treba ići po načelu pravičnosti prema objema stranama koliko je to moguće. To znači da vjerovnik na samom početku ovrhe predloži dio koji će dio dužnik platiti u strukturi duga i to je prihvaćeno u nacrtu. Time vjerovnik daje alternativnu ponudu, plaćanje samo glavnice ili glavnice i dijela kamata, kazao je Josip Šurjak. HOK predlaže i prestanak ovrhe preko poslodavca i promjenu redosljeda naplate (da se najprije plati trošak ovrhe, pa glavnica, pa kamata).

'Iz ovog posla treba izbaciti sve posrednike - javne bilježnike i Finu jer su to samo nekakve agencije koje u mraku traže svoje naknade koje su u velikom broju slučajeva veće od same glavnice. Građani nisu krivi za generiranje kaosa koji je nastao. Ako imamo 300 tisuća blokada, imamo četvrtinu Hrvatske u blokadi, a za to je kriva politika, rekao je Tihomir Lukanić. Pozvao je na izlazak na izbore i 'pometanje' onih koji su za to krivi.

Vinka Ilak iznjela je podatak da 85 posto ovrha u Fini su ispod 1000 kuna. Ako je tražbina do 200 kn - naknada Fini je 65 kuna, ako je tražbina do 1000 kuna onda je naknada Fini 75 kuna. Željka Maroslavacje Lukaniću poručila kako oni u Živom zidu 'bacaju maglu'. Za ovrhe nije kriv ni Ovršni zakon, ni Fina, ni javni bilježnici. Osobno je vidjela ovrhu za parking - u kojoj je glavnica bila tisuću kuna, a troškovi kamata su iznosili 20 tisuća kuna. Ovrha je bila u ladici.

Ne znaju za dugovanja

'Ovršni zakon je legalan, ali je i trgovina robljem u jednom trentutku bila legalna. Do sad je do 200 kn troška javnobilježnička nagrada iznosila 60 kuna, naknada 30 kuna, pravomoćnost i ovršnost 30 kuna, PDV 30 kuna, provedba na Fini i banci - 85 kuna. To sve zajedno iznosti 235 kuna. A mi smo imali iznos od jedne lipe za koji vas vjerovnik utužuje', kazao je Sarajko Baksa. Po novom zakonu taj će iznositi 200 kuna. Godišnje imamo 700 tisuća ovršnih predmeta. Javnim bilježnicima ide 80 kuna. Kad to pretvorimo u vrijeme od jedne minute - javnim bilježnicima treba nešto manje od jednog stoljeća da prebroje taj novac. On je isisan iz hrvatskog društva i stavljen u bilježničke džepove', dodao je Sarajko.

Puno se ljudi žali da nisu ni znali za dugovanja, pa vjerojatno negdje dolazi do propusta. Fina je prva crta s kojom se dužnik susreće. A da bi ovrha (ovršna isprava) došla u Finu ona mora cijeli sudski i javnobilježnički postupak i vjerovnik je o tome morao biti obaviješten kako bi se mogao očitovati, kazala je Vinka Ilak. Smatra da je najviše sporova oko neuredne dostave i obavijesti putem 'oglasne ploče'.

Otkup dugova

Željka Maroslavac istaknula je problem 'neuzimanja' pošiljki te istaknula kako bilježnici u MUP-u provjeravaju adrese i dostavljaju ih. Nakon što se pošiljka 4 puta ne preuzme - ide se na oglasnu ploču. U novom zakonu, istaknuo je ministar Dražen Bošnjaković - morat će biti barem dva pokušaja neposredne dostave. Darinko Kosor posebno je naveo da se mora riješiti problem agencija koje se bave otkupom dugova. Nisu regulirane nikakvim zakonom, ne kontrolira ih nijedna agencija. Maltretiraju građane, a djeluju kao obične tvrtke povezane s telekomima i bankama. Banke su takvim tvrtkama ustupile 31 milijardu kuna, dodao je.

'Kod nas sav rizik snosi dužnik. Može slomiti nogu, imati nesreću, ostaje bez posla. Gdje je rizik onog tko je kreditirao? Zato smo tu gdje jesmo', upozorio je Sarajko Baksa. Željka Maroslavac na to je rekla kako je naplata vjerovnika 50 posto. Sarajko joj je odgovorio kako na naplatu dugovanja ne nastupa zastara. Bošnjaković je obrazložio da je to zato što je potraživanje - vlasništvo. Na to je odgovorio Josip Šurjak koji je naveo da je HOK preklagao da se ovrhe manje od 50, 70 ili 100 kuna ne pokreću. Dodao je kako bi sustav bio jetiniji kad bi bio brži te da ovršni zakon ne generira ovrhe nego ono što tome prethodi.