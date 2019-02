U Saboru danas 306 'opstruktivnih amandmana' oko privatizacije Ine, evo što to podrazumijeva

Saborski zastupnici danas će se izjašnjavati o tristotinjak amandmana na izmjenu Zakona o privatizaciji Ine od kojih je većinu podnio Klub zastupnika SDP-a nezadovoljan što nije prihvaćen prijedlog da se izmjene donesu u redovnoj, a ne u hitnoj proceduri

'Osigurat ćemo to podnošenjem tzv. opstruktivnih amandmana, najavio je predsjednik Kluba zastupnika SDP-a', Arsen Bauk. SDP-ovi amandmani se uglavnom svode na prijedloge da se iz zakona briše po jedna riječ, no to ne priječi zastupnike da vrijeme predviđeno za obrazlaganje iskoriste kako bi ponovno iznijeli kritike na zakonske izmjene.