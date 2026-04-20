Novi ‘europski šerif’ za prijevare: 'Lovit ćemo kao čopor'

L. F.

20.04.2026 u 08:38

Ured OLAF-a u Bruxellesu Izvor: EPA / Autor: Julien Warnand
Dolazak novog čelnika Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) otvorio je staro pitanje koje se u Bruxellesu sve češće postavlja: ima li ta institucija i dalje ključnu ulogu u borbi protiv zlouporabe europskog novca

Češki tužitelj Petr Klement preuzeo je vodstvo OLAF-a u trenutku kada se ta institucija suočava s ozbiljnim izazovima, ponajprije zbog jačanja Europskog javnog tužiteljstva (EPPO), koje vodi kaznene postupke i razotkriva velike prekogranične prijevare. Upravo zato mnogi se pitaju gdje završava posao OLAF-a, a gdje počinje uloga tužitelja.

Klement na to pitanje odgovara neuobičajenom metaforom: ‘Psi… oni djeluju u čoporu. I mi ćemo napraviti čopor, zatvoriti krug i ugristi.’ Time jasno daje do znanja da budućnost vidi u suradnji, a ne u institucionalnom nadmetanju, navodi Euroactiv.

Preklapanje nadležnosti i borba za relevantnost

U europskom sustavu borbe protiv prijevara danas sudjeluje niz tijela – OLAF, EPPO, nacionalne policije, carinske službe i revizorska tijela. Problem je što se njihove ovlasti često preklapaju, dok sustavi razmjene podataka nisu u potpunosti povezani. To dovodi do nejasnoća i usporava reakcije.

Takve slabosti posebno dolaze do izražaja u borbi protiv organiziranog kriminala. ‘Prevaranti ne djeluju samo na razini EU-a, nego globalno’, upozorava Klement, ističući da kriminalne skupine koriste međunarodnu trgovinu, manipuliraju vrijednošću robe i izbjegavaju carine.

U takvim okolnostima, smatra, institucije moraju djelovati koordinirano. ‘Trebali bismo se približiti jedni drugima, a da ne zadiremo u tuđi posao. To je itekako moguće. Trebali bismo dijeliti informacije, objediniti ih i napraviti najbolju analizu’, rekao je.

OLAF nije tužiteljstvo

Za razliku od EPPO-a, OLAF nema ovlasti za kazneni progon, ali Klement naglašava da njegova uloga nije ništa manje važna. ‘OLAF je vrlo različito tijelo od tužiteljstva’, ističe, dodajući da se fokusira na otkrivanje obrazaca prijevara, koordinaciju i povrat nezakonito potrošenog novca.

Petr Klement Izvor: Profimedia / Autor: Krumphanzl Michal / ČTK / Profimedia

‘OLAF se bavi politikama i traži sustavne slabosti. Ne možemo spasiti svijet samo kaznenim progonom’, poručuje.

Takav pristup posebno je važan u trenutku kada Europska unija priprema novi višegodišnji proračun. Rizici od prijevara rastu paralelno s povećanjem sredstava, a iskustvo fondova iz razdoblja pandemije već je pokazalo slabosti u nadzoru i raspodjeli novca.

Posebne ovlasti unutar institucija EU-a

Jedno od ključnih područja djelovanja OLAF-a ostaju unutarnje istrage u institucijama EU-a. Riječ je o ovlastima koje nema nijedno drugo tijelo – istražitelji mogu ući u prostorije institucija i oduzimati dokumente bez prethodne najave.

‘Unutarnje istrage su nešto vrlo ekskluzivno, ja to zovem obiteljskim srebrom’, kaže Klement.

Takve ovlasti već su izazvale nezadovoljstvo dijela europarlamentaraca, osobito u slučajevima zlouporabe sredstava, jer ih vide kao potencijalno zadiranje u zastupnički imunitet.

Ipak, Klement upozorava da ne treba imati iluzija: ‘Pokvarenih jabuka ima posvuda. Naravno. Pitanje je kako se nositi sa situacijom i osigurati transparentan pristup i odgovornost.’

