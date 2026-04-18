Deset godina nakon Brexita: Više od polovice Britanaca za ponovni ulazak u EU

‘Smatramo da postoje inherentni rizici u polovičnim rješenjima’, rekao je Tom Brufatto , direktor za politiku i istraživanje u organizaciji Best for Britain.

Potpuni povratak u EU podržava 53 posto birača , uključujući 83 posto birača laburista, 84 posto liberalnih demokrata i 82 posto zelenih. Među biračima konzervativaca i Reform stranke tu politiku podupire 39, odnosno 18 posto ispitanika.

Dok 61 posto svih birača podržava trenutačni pristup vlade odnosima s EU-om, samo 19 posto to čini snažno.

Stručnjaci upozoravaju da ‘suzdržan’ pristup laburista tom pitanju nosi rizik gubitka potpore među progresivnim biračima i u tradicionalnim radničkim izbornim jedinicama, prema istraživanju organizacije Best for Britain, prenosi Guardian .

Istraživači su analizirali šest scenarija, uključujući nastavak sadašnje politike laburista, zadržavanje sporazuma Borisa Johnsona, daljnje udaljavanje od EU-a, pridruživanje carinskoj uniji i jedinstvenom tržištu te ponovni ulazak u EU.

Ponovno pridruživanje carinskoj uniji i jedinstvenom tržištu, čemu se laburisti snažno protive, politički bi bilo izazovno jer bi ponovno otvorilo stare podjele.

‘To zahtijeva ozbiljnu raspravu o suverenitetu, jer podrazumijeva prenošenje velikog dijela regulative’, rekao je Brufatto, dodajući da nijedna stranka ne bi lako pridobila javnost za takav dugotrajan proces.

Takav bi potez također povećao obvezu preuzimanja pravila bez mogućnosti sudjelovanja u njihovu oblikovanju. Politika laburista zasad je usklađivanje s pravilima jedinstvenog tržišta bez formalnog članstva. Pokušaji smanjenja trgovinskih prepreka, primjerice kroz sporazum o sanitarnim i fitosanitarnim pravilima, pokazuju kako bi takvo preuzimanje pravila izgledalo u praksi.

Od izlaska iz EU-a 2020., Ujedinjeno Kraljevstvo odstupilo je od 76 pravila u tom području.

Na predstavljanju istraživanja, stručnjak za ankete John Curtice kritizirao je ‘strategiju šutnje’ laburista o Brexitu, upozorivši da bi gubitak liberalnih birača mogao biti veći problem od odlaska birača prema pro-brexit strankama. Prema njegovim riječima, laburisti su izgubili oko desetinu birača prema Reform stranci, ali čak četvrtinu prema liberalnim demokratima i zelenima.

Bivši čelnik laburista Neil Kinnock izjavio je da je Brexit nanio veliku štetu zemlji te da vjeruje kako će se laburisti jednog dana zalagati za povratak u EU.

‘Imam 84 godine i vjerojatno to neću doživjeti, ali ljudi će shvatiti da je to u njihovu interesu’, rekao je.

Direktor organizacije UK in a Changing Europe Anand Menon ocijenio je da laburistička politika sadrži proturječnosti, osobito u odnosu na procjene gospodarske štete od Brexita i ograničenih koristi sadašnje strategije.

Dodao je da bi postupno usklađivanje s europskim pravilima značilo sve veću administrativnu obvezu i stalno praćenje kako bi se izbjegla nenamjerna odstupanja.

‘U administrativnom smislu, trenutačna situacija je vrlo neugodna’, zaključio je Menon.