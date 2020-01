Novi detalji: Škarin DNK nađen na obrubima i patent-zatvaraču žrtvine haljine

Osim iskaza, tužiteljstvo je prikupilo i materijalne dokaze, pa se u optužnici navodi da je na gornjem obrubu i patentnom zatvaraču haljine koju je taj dan nosila žrtva, nađen njezin, ali i Škarin DNK

'Nisam počinio to za što me se tereti. Toj sam ženi samo pomagao jer je samohrana majka. Tog dana, 10. kolovoza 2019., dok smo radili u uredu, ona me tražila veću plaću. Rekao sam joj da joj ne mogu dati stimulaciju kao najboljoj djelatnici, zbog čega je bila revoltirana' kazao je u svojoj obrani Damir Škaro, bivši saborski zastupnik HDZ-a i bivši čelni čovjek Autokluba Siget kojeg je Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici lani u studenome optužilo za silovanje i spolno uznemiravanje.

Njegova obrana dio je optužnice koja još nije pravomoćna, a tijekom istrage ispitana je žrtva te još nekoliko svjedoka. I dok Škaro niječe krivnju, u prilog mu ne ide iskaz žrtve, ali ni iskazi nekih zaposlenica koje su iskazivale o njegovu neprimjerenom ponašanju.

Osim iskaza, tužiteljstvo je prikupilo i materijalne dokaze, pa se u optužnici navodi da je na gornjem obrubu i patentnom zatvaraču haljine koju je taj dan nosila žrtva, nađen njezin, ali i Škarin DNK. Škarin DNK nađen je i na donjem obrubu iste haljine. Ženi koju je Škaro seksualno zlostavljao nakon toga je dijagnosticirana akutna posttraumatska reakcija na stres, zbog čega joj je pripisana terapija te je od tada na bolovanju, donosi Večernji list.