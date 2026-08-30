akcija spašavanja u tijeku

Novi detalji o prevrtanju broda kod Cipra: Poginula još jedna osoba, 23 nestalih

M.Či.

30.08.2026 u 16:25

Preplašeni putnici na brodu koji tone
Preplašeni putnici na brodu koji tone Izvor: X.com / Autor: Screenshot
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sedmero ljudi je poginulo u prevrtanju broda uz obalu Sjevernog Cipra, a još 23 se smatra nestalima

Kako je objavio premijer Turske Republike Sjevernog Cipra, Ünal Üste, na brodu je u trenutku nesreće bio 267 ljudi, do sad ih je spašeno 237. Operacije potrage i spašavanja se nastavljaju.

vezane vijesti

'Sada je prioritet pronaći 23 nestalih', napisao je na platformi X.

Prema riječima vođe ciparskih Turaka, Tufana Erhurmana timovi za potragu i spašavanje 'vrlo intenzivno rade' kako bi pronašli preostale putnike. Dodao je da nije poznato ima li još uvijek putnika zarobljenih unutar prevrnutog broda, ali da se ulažu napori korištenjem 'drugih tehnologija' kako bi se do njih došlo.

Tursko ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je ranije da je u brod počela prodirati voda te da se incident dogodio na udaljenosti od četiri nautičke milje od luke Kyrenija.

Oceanograf Simon Boxall za Sky News je rekao da još nije poznato što je uzrokovalo nesreću, ali je dao nekoliko mogućih razloga. Jedan od njih je da je brod udario u nešto što je probilo njegov trup te uzrokovalo prodiranje vode. Drugi je mogući razlog neravnomjeran raspored tereta, ali to je, Boxall dodaje, manje vjerojatno zbog veličine plovila.

Vjeruje se da je brod koji se prevrnuo Filo Jet, u stilu katamarana, dug preko 40 metara i širok 10 metara, a plovi pod turskom zastavom.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
tko je odgovoran?

tko je odgovoran?

Udruga pacijenata se oglasila zbog smrti Luke Palatinuša: 'Ovakav sustav ne funkcionira'
nevjerojatno

nevjerojatno

VIDEO Skupovi u čast Mladiću: Okupljeni dodirivali njegovu sliku, čuli se jezivi pokliči
hladno zamagljivanje

hladno zamagljivanje

Zagrepčani dobili upozorenje: Noću ne izlazite van, zatvorite prozore i vrata

najpopularnije

Još vijesti