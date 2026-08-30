Novi detalji o prevrtanju broda kod Cipra: Poginula još jedna osoba, 23 nestalih

Kako je objavio premijer Turske Republike Sjevernog Cipra, Ünal Üste , na brodu je u trenutku nesreće bio 267 ljudi, do sad ih je spašeno 237. Operacije potrage i spašavanja se nastavljaju.

Prema riječima vođe ciparskih Turaka, Tufana Erhurmana timovi za potragu i spašavanje 'vrlo intenzivno rade' kako bi pronašli preostale putnike. Dodao je da nije poznato ima li još uvijek putnika zarobljenih unutar prevrnutog broda, ali da se ulažu napori korištenjem 'drugih tehnologija' kako bi se do njih došlo.

Tursko ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je ranije da je u brod počela prodirati voda te da se incident dogodio na udaljenosti od četiri nautičke milje od luke Kyrenija.

Oceanograf Simon Boxall za Sky News je rekao da još nije poznato što je uzrokovalo nesreću, ali je dao nekoliko mogućih razloga. Jedan od njih je da je brod udario u nešto što je probilo njegov trup te uzrokovalo prodiranje vode. Drugi je mogući razlog neravnomjeran raspored tereta, ali to je, Boxall dodaje, manje vjerojatno zbog veličine plovila.