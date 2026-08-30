Užas kod Cipra: Prevrnuo se putnički brod s više od 260 ljudi. Najmanje šestero mrtvih

Najmanje šestero ljudi poginulo je nakon što se putnički trajekt s 267 putnika i članova posade u nedjelju prevrnuo kod sjeverne obale Cipra, nedaleko od Kyrenije. U tijeku je velika akcija potrage i spašavanja, a sudjeluju obalna straža, helikopteri, civilna plovila i ribarski brodovi

Trajekt je oko 12.30 sati isplovio iz Kyrenije prema turskoj luci Taşucu u pokrajini Mersin, no nedugo nakon izlaska iz luke na brod je počela prodirati voda. Kapetan je uputio poziv u pomoć kada je brod počeo tonuti, nakon čega su na mjesto nesreće upućene spasilačke ekipe. Uzrok prodora vode zasad nije poznat. Prema najnovijim podacima koje je objavio ministar javnih radova i prometa Erhan Arıklı, na brodu je bilo 259 putnika i osam članova posade, ukupno 267 ljudi. Raniji izvještaji i izjave lokalnih dužnosnika govorili su o približno 270 osoba na brodu. Šest osoba je poginulo nakon što se brod prevrnuo kod sjevernog Cipra, javlja CNN Turk, pozivajući se na premijera Sjevernog Cipra Unala Ustelja. Za desecima se još traga.

YÜZLERCE YOLCU TERS DÖNEN GEMİNİN ÜZERİNDE KURTARILMAYI BEKLİYOR!



Girne Limanı'ndan çıkış yaptıktan kısa süre sonra 2-3 km açıkta alabora olan 250'den fazla kişinin bulunduğu Filo Jet'e ait Express Yolcu Gemisi'ndeki yolcular ters dönen geminin üzerinde kurtarılmayı bekliyor!… pic.twitter.com/IwYiaQs3pY — Özgür Gazete Kıbrıs (@CyprusNewspaper) August 30, 2026

Zasad nema detalja o broju ozlijeđenih. 'Pokušavamo spasiti putnike i istražujemo što se dogodilo', rekao je Arıklı, za TGRT Haber. Spašeni putnici prevoze se u luku Kyrenia, odakle ih se prema potrebi upućuje u bolnice. Svjedoci su ispričali da su neki putnici skočili u more kada je voda počela prodirati. Gradonačelnik Kyrenije Murat Şenkul situaciju je ranije opisao kao 'vrlo ozbiljnu'. U prvoj fazi akcije rekao je za CNN Türk da su spasitelji uspostavili kontakt sa 159 putnika, no konačan broj spašenih i osoba za kojima se još traga zasad nije službeno objavljen. Prevrnuti brod najvjerojatnije je katamaran Filo Jet, dug više od 40 i širok više od 10 metara. Gradonačelnik Şenkul rekao je da plovilo pripada trajektnoj kompaniji Filo Denizcilik. Prema podacima servisa MarineTraffic, posljednji signal brzog plovila zabilježen je prije gotovo tri sata. Filo Jet plovio je pod turskom zastavom. Snimke s mjesta nesreće prikazuju prevrnuto plovilo, ljude u prslucima za spašavanje u moru i na trupu broda te spasilačka plovila koja ih izvlače i prevoze prema obali. U akciju su se, osim obalne straže, uključila i druga putnička i privatna plovila te ribarski brodovi.

🚨 BREAKING: Passenger ferry sinking off the coast of Northern Cyprus



There are 279 people on board. Turkish media report that some passengers have been injured.



People are awaiting rescue on the overturned ferry, which was heading to the Turkish port of Taşucu 🇹🇷



Coast guard… pic.twitter.com/XwgpXiga9q — NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2026