nije drniški pršut?

Inspektorat našao ilegalnu pršutanu: Evo što će biti s 1000 komada delicija

M.Da.

07.08.2026 u 21:10

pršut
pršut Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL
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Vlasnici pršutane nisu imali dokumentaciju kojom bi dokazali porijeklo otprilike 1000 komada pršuta, koliko su ih ondje pronašli inspektori

Službenici Državnog inspektorata proveli su inspekcijski nadzor u jednoj pršutani na području Drniša. Utvrdili su da je pršutana radila ilegalno.

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Vlasnici nisu imali dokumentaciju kojom bi dokazali porijeklo otprilike 1000 komada pršuta, koliko su ih ondje pronašli inspektori, doznaje Jutarnji

Trenutno traje istraga koja bi trebala otkriti otkud je stiglo meso. Pršuti su oduzeti i bit će neškodljivo zbrinuti, što znači da ne idu u prodaju, niti se smiju konzumirati. 

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