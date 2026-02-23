Novi bizarni izazov širi se društvenim mrežama: 'Može doći do zatajenja jetre'

Zdravstvene vlasti brojnih europskih zemalja upozoravaju na štetne posljedice predoziranja paracetamolom, kojeg mladi uzimaju potaknuti izazovom s društvenih mreža
Zdravstvene institucije diljem Europe upozoravaju javnost na takozvani paracetamol-izazov, koji potiče mlade da u organizam unesu opasne količine tog lijeka koji služi za smanjenje upala i snižavanje temperature. Oni se, naime, natječu u tome tko može popiti više tableta.
Iz belgijskog bolničkog centra EpiCURA su za Euronews Health potvrdili da su u veljači liječili troje pacijenata zbog predoziranja paracetamolom nakon sudjelovanja u tom izazovu. Belgijska savezna agencija za lijekove i zdravstvene proizvode 6. veljače izdala je upozorenje o riziku od predoziranja.
Oštećenja jetre i bubrega
U Španjolskoj, Finskoj i Portugalu, zdravstveni su dužnosnici također vidjeli porast broja predoziranja paracetamolom. Apelirali su da roditelji razgovaraju sa svojom djecom, objasne im opasnosti takvih izazova te obrate pažnju na simptome, poput povraćanja, bolova u trbuhu ili pretjerane pospanosti.
"Predoziranje može uzrokovati teško i nepovratno oštećenje jetre, koje može napredovati do akutnog zatajenja jetre, potrebe za transplantacijom, a u ekstremnim slučajevima i smrti. Rjeđe može doći i do oštećenja bubrega, osobito kod dugotrajne ili prekomjerne upotrebe", stoji u priopćenju Komore farmaceuta Portugala, koja je upozorila da se toksičnost može pojaviti i prije simptoma.
Stroge upute za korištenje
Kako se navodi u uputstvima o lijekovima, odrasli ne bi smjeli prijeći dozu paracetamola od četiri grama dnevno, a smiju uzimati između 500 miligrama i jednog grama svakih četiri do šest sati. Preporučena dnevna doza za djecu ovisi o njihovoj tjelesnoj težini.
Paracetamol je jedan od najraširenijih lijekova za ublažavanje boli i snižavanje temperature. Ne izdaje se na recept, što znači da je dostupan svima. Siguran je za korištenje, ako se koristi prema preporukama.
No, ako se koristi pretjerano, može izazvati trovanje koje se manifestira mučninom, povraćanjem, znojenjem i letargijom koje se pojavljuju unutar 24 sata od trovanja. Mogu se javiti i bolovi u trbuhu te druge komplikacije. U slučaju predoziranja, potrebno je potražiti liječničku pomoć.