Novi bizarni izazov širi se društvenim mrežama: 'Može doći do zatajenja jetre'

Zdravstvene vlasti brojnih europskih zemalja upozoravaju na štetne posljedice predoziranja paracetamolom, kojeg mladi uzimaju potaknuti izazovom s društvenih mreža

Zdravstvene institucije diljem Europe upozoravaju javnost na takozvani paracetamol-izazov, koji potiče mlade da u organizam unesu opasne količine tog lijeka koji služi za smanjenje upala i snižavanje temperature. Oni se, naime, natječu u tome tko može popiti više tableta. Iz belgijskog bolničkog centra EpiCURA su za Euronews Health potvrdili da su u veljači liječili troje pacijenata zbog predoziranja paracetamolom nakon sudjelovanja u tom izazovu. Belgijska savezna agencija za lijekove i zdravstvene proizvode 6. veljače izdala je upozorenje o riziku od predoziranja.

Oštećenja jetre i bubrega U Španjolskoj, Finskoj i Portugalu, zdravstveni su dužnosnici također vidjeli porast broja predoziranja paracetamolom. Apelirali su da roditelji razgovaraju sa svojom djecom, objasne im opasnosti takvih izazova te obrate pažnju na simptome, poput povraćanja, bolova u trbuhu ili pretjerane pospanosti. "Predoziranje može uzrokovati teško i nepovratno oštećenje jetre, koje može napredovati do akutnog zatajenja jetre, potrebe za transplantacijom, a u ekstremnim slučajevima i smrti. Rjeđe može doći i do oštećenja bubrega, osobito kod dugotrajne ili prekomjerne upotrebe", stoji u priopćenju Komore farmaceuta Portugala, koja je upozorila da se toksičnost može pojaviti i prije simptoma.