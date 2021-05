Nove prozivke dr. Zadravec: Raspolažem velikim dokazima, a zasad me nitko iz DORH-a nije zvao

Iako joj je zabranjen nastup u medijima, smijenjena predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice Dijana Zadravec jutros je gostovala na N1 i potvrdila da će se kandidirati za ravnateljicu KBC-a

'Besmislica je da me štitio nekakav odnos s premijerom. Ja sam članica HDZ-a, ali korupcija je korupcija, bez obzira iz koje stranke dolazi. Znamo kako u Hrvatskoj prolaze ljudi koji prokazuju kriminal. Ja raspolažem dokazima i brojkama, ali me apsolutno nitko još ništa nije pitao', dodala je.

'Raspolažem s velikim dokazima, sve sam prijavila DORH-u, a ova interna inspekcija me nikad nije pozvala da pokažem dokaze. Te inspekcije su paravan. Nije me zasad zvao ni nitko iz DORH-a', rekla je.

'Nadam se da ću prvo ja biti pozvana da kažem što znam i pokažem dokaze koje imam. Radi se o korištenju javnih resura i falsificiranju potpisa naslužbenim dokumentima', kazala je Zadravec

Napomenula je da nije slučajno da se to uvijek događa prije izbora za ravnatelja KBC-a.

'Naravno da se želim kandidirati, ali skupina koja želi i dalje zataškavati kriminal želi svog kandidata, doktora Vagića. On je kandidat za ravnatelja kojeg želi ova kriminalna skupina da zataškavaju kriminal. Moram reći da je za mene čovjek koji mijenja identitet vrlo sumnjiv. On je dosad odrađivao prljave poslove u KBC-u. Oni pripremaju njega, on nije u HDZ-u, sad je to kao popularno. Priprema ga skupina od Dulibića, Mirne Šituma, Krešimira Rotima, svi ovi koji imaju privatne klinike, Vatavuk isto pripada njima', nabrojila je Zadravec.

'Sve je to ista klika kojoj sam se ja suprotstavila i logičan je bio ovakav epilog. Radiologija im je tu bitna, moraju iz svojih privatnih klinika slati pacijente na preglede. Doktorica Šitum s Klinike za kožne bolesti je kod mene na radiologiji ostvarivala toliko pacijenata koliko su sve ostale Klinike zajedno. Koliko je tu pacijenata privatno ja to ne mogu reći, ali vidim koji su to interesi. Ona je jučer, kada mi je Vatavuk na primitivan način dao otkaz, glumila nekakvu moralnu vertikalu, a znamo za njezine sumnjive poslove još iz vremena Milana Bandića', rekla je Zadravec.