Starmer kaže da BBC mora 'uvesti reda u kući'

BBC se našao u najvećoj krizi u posljednjih nekoliko desetljeća nakon što su generalni direktor i izvršna novinska urednica podnijeli ostavke zbog kritika vezanih za standarde i optužbi za pristranost, uključujući situaciju s Trumpovim govorom.

Starmer, koji je izgradio solidan odnos s Trumpom, upitan je u parlamentu hoće li zatražiti od američkog predsjednika da odustane od svoje prijetnje da će za milijardu dolara odštete tužiti BBC, koji se financira obveznom pristojbom kućanstava koja gledaju televiziju.

Trumpovi postupci bi mogli dovesti do toga da BBC mora upotrijebiti novac gledatelja televizije iz Velike Britanije kako bi platio odštetu američkom predsjedniku, što bi dodatno pogoršalo krizu javne radiotelevizije kao i kritike na njen račun.

"Da budem jasan: Ja vjerujem u snažan i neovisan BBC", rekao je Starmer u srijedu.