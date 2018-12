Novaković: Realna je mogućnost da budemo smijenjeni

Odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da su Martina Dalić i Zdravko Marić povrijedili načelo obnašanja javne dužnosti u slučaju Agrokor izazvala je brojne političke reakcije. Nataša Novaković, predsjednica Povjerenstva gostujući u Dnevniku Nove TV ponovila je da Marić nije bio u sukobu interesa, ali i da je došlo je do povrede Zakona o sprečavanju sukoba interesa u kontekstu načela

'Pritom bih podsjetila da su neke najveće odluke Povjerenstva u bivšem sazivu zapravo bile bez kazne, bez sankcija, pa tako i predmet koji je vođe protiv predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović, a isto tako i onaj protiv gospodina Karamarka. Dakle, ni u jednom predmetu nije bilo kazne kao takve, međutim to nije ni naša funkcija', kazala je Novaković.

'Međutim, on je sam rekao da će se izuzeti iz svih radnji koje se tiču Agrokora. Kako su informacije curile u određenim vremenskim razmacima, nakon što smo donijeli raniju odluku da nije povrijedio načela, došlo je do nekih novih momenata, novih informacija - to je sastanak 19. veljače 2017. godine, kao i čitav niz sastanaka i predlaganja osobe u tzv. skupinu Borg, pojasnila je Novaković.

Podsjetila je da su protiv Božo Petrov, šef Mosta i premijera Andreja Plenkovića pokrenuti postupci prije dva mjeseca i da će biti na redu za meritorno očitovanje početkom godine.

'Mi u svakom predmetu u kojem se meritorno odlučuje pozivamo stranku da dođe. Mislimo da je dobro da stranka dođe, da objasni neka svoja stajališta, da možda kaže da smo mi nešto protumačili. Pozivamo svaku stranku da dođe pa ćemo tako pozvati i premijer Plenkovića. On ako hoće odazvati će se, ako ne – neće', kazala je Novaković.

Na tvrdnju da bi novim zakonom ako bude usvojen može biti i smijenjena kazala je da je to 'realna mogućnost' i pojasnila kako se to može pravno riješiti.

'U prijelazne završne odredbe stavi se odredba da s novim zakonom ide i novo povjerenstvo i to je to. Ali mi smo spremni na sve', zaključila je.