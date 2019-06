Novaković: Bilo bi suludo kalkulirati što je Plenković mislio kad je tražio moje izuzeće

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković komentirala je premijerov zahtjev za njezinim izuzećem iz odlučivanja o slučaju povrede načela

Upitana ima li bilo kakvih političkih pozicija istaknula je kako nema nikakve te da nije politički aktivna. 'Ja imam dovoljno svojih problema da bih se bavila svim ostalima. Mislim da je tijelo pod pritiskom toliko predmeta. Niti stignem pratiti, niti me zanima politička scena. U ovom trenutku se koncentriramo na sebe. Ovo tijelo se percipira u kontekstu politike. No, mi nismo političko tijelo. To što netko od političara misli o tom tijelu, to na nas ne utječe, niti ne smije', kazala je predsjednica Povjerenstva.

Rekla je kako bi bilo suludo kalkulirati što je Plenković mislio u trenutku kad je tražio izuzeće. 'Prvenstveno mislim da nema osnove za to izuzeće. Da je to došlo prije šest mjeseci, to bi imalo više smisla. Kod premijera nije riječ o sukobu interesa, već o povredi načela. Mi ćemo se obratiti Hrvatskome saboru i oni trebaju odlučiti o tome trebam li se ja izuzeti iz odlučivanja. Ja bih rekla da ako se ide na izuzeće da se ide s nekim razlogom, bio on opravdan ili neopravdan', komentirala je Novaković za N1.