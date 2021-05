Nova istraživanja otkrila hoćemo li se morati docjepljivati ako smo preboljeli koronu ili smo cijepljeni

'Oni koji su imali covid-19, a potom se i cijepe, njihove memorijske B-stanice su toliko snažne da sprječavaju čak i sojeve virusa, što znači da nema potrebe za docjepljivanjem', smatra Michel Nussenzweig, imunolog sa Sveučilišta Rockefeller u New Yorku

'Ljudi koji su bili zaraženi i cijepe se, doista razvijaju sjajan odgovor, sjajan skup antitijela, jer nastavljaju razvijati svoja antitijela. Očekujem da će to potrajati jako dugo', iznio je Michel Nussenzweig, imunolog sa Sveučilišta Rockefeller u New Yorku, piše New York Times.

Oni koji nisu imali Covid-19, kaže dr. Nussenzweig, i koji su imunizirani na kraju će možda trebati pojačanu injekciju, ali je to stvar koju će znati vrlo brzo.