Nobilo o predsjedničkoj kandidaturi: Možete li zamisliti mene da se grlim sa znojnim nogometašima u svlačionici?

Zagrebački odvjetnik Anto Nobilo poručio je u srijedu kako je razmislio i "bar za sada" ne ide u utrku za predsjednika republike te ostaje odvjetnikom.

"Nakon izlaska članka jučer u Nacionalu to me svi pitaju i mogu dati čvrstu izjavu, tako da nacija može odahnuti: razmislio sam i ne idem u utrku, bar za sada", kazao je Nobilo u RTL Direktu komentirajući najavu tog tjednika o njegovoj predsjedničkoj kandidaturi.

Potvrdio je međutim kako je na tu temu "imao neke razgovore s ljudima s lijevo-liberalnog krila".

"To je trebalo ostati kao privatni razgovor, ali kakva je ulica, izašlo je to negdje, novinari Nacionala su čuli, došli, pitali me. Ja sam priznao da sam razgovarao ali i da je to sve. Nakon toga, osim što sam malo ipak razmislio, nikakvu radnju nisam poduzeo. Dakle, ostajem odvjetnik", poručio je Nobilo.

Dodao je međutim, kako ima ideje kako bi trebalo radikalno promijeniti hrvatski ustroj kako bi "od jedne stranačke, partijske države mogli stvoriti državu vladavine prava".