Njemački šef vanjskih poslova početkom tjedna ide u zemlje zapadnog Balkana

Kako je priopćeno na redovitoj vladinoj konferenciji za tisak, Wadephul (Kršćansko-demokratska unija CDU) bi u nedjelju navečer trebao doputovati u Sarajevo i sastati se s članicom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović kao i visokim predstavnikom Christianom Schmidtom.

U ponedjeljak bi Wadephul trebao posjetiti Crnu Goru i Albaniju, a navečer se u Beogradu sastati sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.