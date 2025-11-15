johann wadephul

Njemački šef vanjskih poslova početkom tjedna ide u zemlje zapadnog Balkana

I.V./Hina

15.11.2025 u 04:30

Johann Wadephul
Johann Wadephul
Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul posjetit će početkom sljedećeg tjedna zemlje zapadnog Balkana, priopćeno je u petak u Berlinu

Kako je priopćeno na redovitoj vladinoj konferenciji za tisak, Wadephul (Kršćansko-demokratska unija CDU) bi u nedjelju navečer trebao doputovati u Sarajevo i sastati se s članicom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović kao i visokim predstavnikom Christianom Schmidtom.

U ponedjeljak bi Wadephul trebao posjetiti Crnu Goru i Albaniju, a navečer se u Beogradu sastati sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

U utorak bi njemački šef diplomacije trebao boraviti na Kosovu i u Sjevernoj Makedoniji.

Kako je najavljeno, glavna tema razgovora u regiji zapadnog Balkana bit će napredak pojedinih zemalja na putu ka Europskoj uniji.

U posljednjim izvješću Europske komisije su Crna Gora i Albanija dobile povoljne ocjene dok je Srbije kritizirana zbog pomanjkanja vladavine prava.

Ovo je prvi posjet zemljama zapadnog Balkana otkako je demokršćansko-socijaldemokratska vlada Friedricha Merza u svibnju došla na vlast.

Analitičari smatraju da nova vlada regiji zapadnog Balkana ne pridaje toliku pozornost kao prethodna, a kao dokaz tomu se navodi ukidanje pozicije specijalnog izaslanika za zapadni Balkan što je opravdano štednjom.

