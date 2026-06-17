Njemačka sprema promjenu za građane EU-a koji ondje rade: Pogodit će jugoistočne zemlje članice

Raspravlja se i uvođenje posebnih mehanizama na temelju umjetne inteligencije kojima bi se pravovremeno otkrivale i aktivnosti organiziranog kriminala koji cilja na iskorištavanja njemačkog socijalnog sustava.

Time bi se pokušalo spriječiti da građani iz zemalja Europske unije već nakon nekoliko mjeseci zaposlenja u Njemačkoj osiguraju pravo na državnu financijsku pomoć. To se posebice odnosi na „jugoistočne zemlje članice“.

Njemački mediji prenose da će ministri unutarnjih poslova saveznih pokrajina na svojoj predstojećoj konferenciji dogovoriti mjere kojima bi stanovnicima zemalja Europske unije bio ograničen pristup socijalnoj pomoći.

Prema dosad ustaljenoj praksi migranti dolaze u Njemačku i zapošljavaju se na skraćeno radno vrijeme uz vrlo niska primanja, a razliku do socijalnog minimuma za zaposlenog i za cijelu obitelj nadoknađuje država. Država također snosi i troškove stanovanja.

Bande iz Rumunjske i Bugarske

U nekoliko dosad dokazanih slučajeva iz cijelog poduhvata stoje organizirane bande koje iz Rumunjske i Bugarske dovode cijele grupe ljudi koje smještaju u vlastitim neprikladnim nekretninama čiji su vlasnici i zapošljavaju ih u fiktivnim tvrtkama.

„Zlouporaba socijalnog sustava smanjuje stupanj prihvaćanja čitavog sustava među stanovništvom, potkopava integritet i funkcionalnost sustava državne pomoći te predstavlja veliko opterećenje za socijalne sustave i državni proračun“, navodi se u prijedlogu zaključka konferencije ministara unutarnjih poslova.

Istodobno se razmatra i mogućnost smanjenja dječjeg doplatka za djecu koja ne žive s roditeljima u Njemačkoj.

Borba protiv zloupotreba socijalnog sustava je jedna od zadaća koju je sebi postavila aktualna demokršćansko-socijaldemokratska vlada.

Ministrica socijalne skrbi Baerbel Bas (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) još je prošle godine najavila borbu protiv „mafijaških struktura“ koje sustavno zloupotrebljavaju socijalni sustav.

Gradovi poput Duisburga ili Gelsenkirchena, koji su već godinama pogođeni „migracijom u socijalne sustave“, već su pokrenuli mjere poput sustavne provjere prebivališta osoba koje primaju državnu potporu te djece za koju se prima dječji doplatak.