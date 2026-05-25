Njemačka se priprema za najgori scenarij: Označavaju bunkere i kupuju 110.000 kreveta

Prema nacrtu plana, država će nabaviti oko tisuću novih specijaliziranih vozila i čak 110.000 poljskih kreveta . U sklopu Saveznog ministarstva unutarnjih poslova osnovat će se i posebna stožerna jedinica koja će koordinirati suradnju s Bundeswehrom u izvanrednim situacijama, piše Deutsche Welle .

‘Pojačavamo napore u civilnoj zaštiti i obrani’, rekao je Dobrindt za njemački Bild, podsjetivši da je još prošle godine predstavio plan nazvan ‘Pakt za civilnu obranu’. Prema tom programu, Njemačka do 2029. namjerava uložiti oko deset milijardi eura.

Nakon godina zanemarivanja tog područja, savezni ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt najavio je niz konkretnih mjera koje bi trebale povećati otpornost države.

Označavanje bunkera i skloništa diljem zemlje

Jedna od ključnih mjera odnosi se na javna skloništa. Njemačke vlasti planiraju označiti bunkere, zaštićene podrume i stanice podzemne željeznice koje bi u slučaju opasnosti mogle služiti kao zaklon građanima.

Te će informacije biti povezane s državnim digitalnim sustavom upozorenja i aplikacijom NINA, koja građanima omogućuje primanje hitnih obavijesti. Sustav bi trebao prikazivati i najbrži put do najbližeg skloništa.

Plan uključuje i razvoj jedinstvenih standarda obuke za hitne intervencije, uključujući scenarije povezane s kemijskim, biološkim, radiološkim i nuklearnim prijetnjama. Dobrindt želi uvesti i svojevrsnu edukaciju o civilnoj zaštiti u školama.

Crveni križ upozorava: Njemačka nije spremna

Na probleme u sustavu upozorio je i predsjednik njemačkog Crvenog križa Hermann Gröhe. U razgovoru za Süddeutsche Zeitung rekao je da Njemačka hitno mora povećati ulaganja u civilnu zaštitu.

‘Ako se ne pripremimo bolje za ovakve krize, ostavit ćemo stanovništvo na cjedilu u hitnim situacijama’, upozorio je Gröhe.

Dodao je kako nije riječ samo o mogućem oružanom sukobu, nego i o prijetnjama kritičnoj infrastrukturi. Kao primjer naveo je nestanak struje u Berlinu, koji je pokazao koliko ozbiljne posljedice mogu nastati i bez vojnog napada.

Građanima preporučuju zalihe hrane i vode

Njemačke vlasti pritom pozivaju i građane da se sami pripreme za moguće krizne situacije. Savezni ured za civilnu zaštitu preporučuje izradu kućnog kompleta za hitne slučajeve.

Glasnogovornica ureda Marianne Suntrup savjetuje stvaranje zaliha hrane za najmanje deset dana, a ako nema dovoljno prostora, barem za tri dana.

Preporuka je i osigurati dvije litre vode dnevno po osobi, kao i osnovne lijekove, rasvjetu te uređaje za pristup informacijama u slučaju nestanka struje ili pada mobilnih mreža.

Posebno se preporučuje ručni ili solarni radio, koji bi u slučaju većeg prekida komunikacija mogao postati jedini izvor važnih informacija.